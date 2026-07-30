Naime, radoznali pas je tokom istraživanja stana pronašao predmet koji nije smeo da mu bude dostupan. Dok ga je grizao, došlo je do iznenadnog zapaljenja, a plamen se ubrzo proširio na tepih.

Na sreću, požar nije zahvatio ostatak prostorije, pa je izgoreo samo manji deo tepiha, dok je pas prošao bez povreda.

Uzrok požara bila je litijumska baterija

Naknadno je utvrđeno da je pas zagrizao litijumsku bateriju.

Usled oštećenja njenog kućišta došlo je do zapaljenja, što je izazvalo vatru u stanu.

Litijumske baterije, koje se danas nalaze u brojnim elektronskim uređajima, mogu predstavljati ozbiljan rizik ukoliko se oštete, probuše ili izlože jakom pritisku.

Snimak izazvao brojne komentare

Video je izazvao veliki broj reakcija na internetu.

Pojedini korisnici smatraju da je upravo kvalitet tepiha sprečio širenje požara, dok su drugi primetili zanimljivu reakciju kućnih ljubimaca – mačka je odmah pobegla iz prostorije čim je izbila vatra, dok je pas još nekoliko trenutaka ostao u njenoj blizini.

Mnogi su u komentarima podelili slična iskustva i upozorili da vatrogasne službe povremeno intervenišu upravo zbog požara izazvanih oštećenim litijumskim baterijama.

Važno upozorenje za vlasnike kućnih ljubimaca

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važno da litijumske baterije, punjače i druge elektronske uređaje držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

Dovoljan je samo trenutak nepažnje da dođe do požara i velike materijalne štete.

Stručnjaci savetuju da se oštećene ili istrošene baterije odmah odlože na odgovarajući način, kao i da se nikada ne ostavljaju na mestima do kojih lako mogu doći deca ili životinje.