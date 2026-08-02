Slavni voditelj Voja Nedeljković podelio je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama iskustvo sa ovogodišnjeg letovanja na azurnoj obali Francuske, ali jedan detalj sa plaže iznenadio je mnoge. ​

Dok su azurno plavo more i francuski šarm neosporni, cene na elitnim plažama umeju da zateknu čak i one koji su navikli na evropske metropole. Voja je tokom boravka na Francuskoj rivijeri naleteo na ponudu gde dnevni najam ležaljki i suncobrana iznosi neverovatnih 450 evra. ​

U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, voditelj je zabeležio ovaj luksuzni "cenovnik" i prokomentarisao situaciju bez dlake na jeziku. Iako Francuska rivijera godinama važi za jedno od najprestižnijih i najskupljih džet-set stecišta na svetu, iznos koji je potreban za samo jedan dan opuštanja na plaži pokrenuo je lavinu komentara na mrežama.

Od onih koji smatraju da je to čisto preterivanje, do onih koji ističu da luksuz uvek ima svoju cenu. ​

- Ovde na francuskoj Adi Ciganliji ima gužve, cene su visoke, ali sve što je lepo ima i svoju cenu. Nismo proveravali hamburger, paradajz i papričice, ali su ležaljke poprilično skup. Recimo za dve ležaljke i jedan suncobran treba da se izdvoji 450 evra, a na pogled na more još više, ali sve što je na glasu mora da se plati - bio je iskren Voja Nedeljković.

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