Slavni voditelj Voja Nedeljković podelio je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama iskustvo sa ovogodišnjeg letovanja na azurnoj obali Francuske, ali jedan detalj sa plaže iznenadio je mnoge. ​

Dok su azurno plavo more i francuski šarm neosporni, cene na elitnim plažama umeju da zateknu čak i one koji su navikli na evropske metropole. Voja je tokom boravka na Francuskoj rivijeri naleteo na ponudu gde dnevni najam ležaljki i suncobrana iznosi neverovatnih 450 evra. ​

U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, voditelj je zabeležio ovaj luksuzni "cenovnik" i prokomentarisao situaciju bez dlake na jeziku. Iako Francuska rivijera godinama važi za jedno od najprestižnijih i najskupljih džet-set stecišta na svetu, iznos koji je potreban za samo jedan dan opuštanja na plaži pokrenuo je lavinu komentara na mrežama.

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Od onih koji smatraju da je to čisto preterivanje, do onih koji ističu da luksuz uvek ima svoju cenu. ​

- Ovde na francuskoj Adi Ciganliji ima gužve, cene su visoke, ali sve što je lepo ima i svoju cenu. Nismo proveravali hamburger, paradajz i papričice, ali su ležaljke poprilično skup. Recimo za dve ležaljke i jedan suncobran treba da se izdvoji 450 evra, a na pogled na more još više, ali sve što je na glasu mora da se plati - bio je iskren Voja Nedeljković.

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