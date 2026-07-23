Veliki psi privlače pažnju svojim izgledom, ali najlepši među njima nude mnogo više od lepog krzna i impresivne građe.
Oni su verni, privrženi i odani članovi porodice, zbog čega su među najomiljenijim kućnim ljubimcima.
Veterinarka dr Sara Vuten ističe da su najbolji veliki psi oni koji se lako povezuju sa vlasnicima, pouzdani su i emocionalno vezani za svoju porodicu. Ako razmišljate o tome da udomite velikog psa, ovo su rase koje stručnjaci preporučuju.
Zlatni retriver
Zlatni retriveri su poznati po blagoj naravi, inteligenciji i odanosti. Obožavaju društvo ljudi i žele da budu uključeni u sve porodične aktivnosti. Idealni su za aktivne porodice koje mogu da im pruže dovoljno šetnje, igre i pažnje.
Inteligentan je, prijateljski nastrojen i odan
Labrador retriver
Labrador je jedna od najpopularnijih rasa na svetu, a razlog za to je jednostavan – druželjubiv je, lako se dresira i snažno se vezuje za svoju porodicu. Bilo da idete u šetnju ili odmarate kod kuće, labrador će biti srećan samo zato što je uz vas.
Ovaj pas je aktivan, prijateljski nastrojen i društven
Bernski planinski pas
Sa prepoznatljivim trobojnim krznom i mirnim temperamentom, bernski planinski pas je pravi nežni div. Nije nametljiv, ali će uvek želeti da bude u vašoj blizini da bi vam pružio osećaj sigurnosti.
Miran je, dobroćudan i snažan.
Samojed
Samojedi su poznati po raskošnom belom krznu i neodoljivom "osmehu". Osim što su izuzetno lepi, veoma su privrženi i vole aktivan način života. Njihovo gusto krzno zahteva redovno održavanje kako bi ostalo zdravo i uredno.
Ovaj pas je privržen, prijateljski nastrojen i inteligentan
Veliki pirinejski pas
Ovi impresivni psi vekovima su čuvali stada, pa su prirodno zaštitnički nastrojeni. Mirni su, strpljivi i veoma odani porodici, ali umeju da budu i samostalni u donošenju odluka.
Karakter: nežan, smiren, zaštitnički nastrojen
Životni vek: 10–12 godina
Njufaundlend
Njufaundlendi su oličenje nežnog diva. Poznati su po smirenosti, strpljenju i blagoj naravi, zbog čega se odlično slažu sa porodicama i decom. Više vole mirno društvo svojih vlasnika nego da budu u centru pažnje.
Odani su, blagi i strpljivi.
Irski seter
Duguljasto crvenkasto krzno i elegantan hod čine irskog setera jednom od najlepših rasa. Reč je o energičnom, veselom i razigranom psu koji je idealan za aktivne vlasnike i porodice koje vole boravak u prirodi.
Ovi psi su energični, druželjubivi i nežni, piše paradepets.
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