Veliki psi privlače pažnju svojim izgledom, ali najlepši među njima nude mnogo više od lepog krzna i impresivne građe.

Oni su verni, privrženi i odani članovi porodice, zbog čega su među najomiljenijim kućnim ljubimcima.

Veterinarka dr Sara Vuten ističe da su najbolji veliki psi oni koji se lako povezuju sa vlasnicima, pouzdani su i emocionalno vezani za svoju porodicu. Ako razmišljate o tome da udomite velikog psa, ovo su rase koje stručnjaci preporučuju.

Zlatni retriver

Zlatni retriveri su poznati po blagoj naravi, inteligenciji i odanosti. Obožavaju društvo ljudi i žele da budu uključeni u sve porodične aktivnosti. Idealni su za aktivne porodice koje mogu da im pruže dovoljno šetnje, igre i pažnje.

Inteligentan je, prijateljski nastrojen i odan





Labrador retriver

Labrador je jedna od najpopularnijih rasa na svetu, a razlog za to je jednostavan – druželjubiv je, lako se dresira i snažno se vezuje za svoju porodicu. Bilo da idete u šetnju ili odmarate kod kuće, labrador će biti srećan samo zato što je uz vas.

Ovaj pas je aktivan, prijateljski nastrojen i društven





Bernski planinski pas

Sa prepoznatljivim trobojnim krznom i mirnim temperamentom, bernski planinski pas je pravi nežni div. Nije nametljiv, ali će uvek želeti da bude u vašoj blizini da bi vam pružio osećaj sigurnosti.

Miran je, dobroćudan i snažan.





Samojed

Samojedi su poznati po raskošnom belom krznu i neodoljivom "osmehu". Osim što su izuzetno lepi, veoma su privrženi i vole aktivan način života. Njihovo gusto krzno zahteva redovno održavanje kako bi ostalo zdravo i uredno.

Ovaj pas je privržen, prijateljski nastrojen i inteligentan





Veliki pirinejski pas

Ovi impresivni psi vekovima su čuvali stada, pa su prirodno zaštitnički nastrojeni. Mirni su, strpljivi i veoma odani porodici, ali umeju da budu i samostalni u donošenju odluka.

Karakter: nežan, smiren, zaštitnički nastrojen

Životni vek: 10–12 godina

Njufaundlend

Njufaundlendi su oličenje nežnog diva. Poznati su po smirenosti, strpljenju i blagoj naravi, zbog čega se odlično slažu sa porodicama i decom. Više vole mirno društvo svojih vlasnika nego da budu u centru pažnje.

Odani su, blagi i strpljivi.





Irski seter

Duguljasto crvenkasto krzno i elegantan hod čine irskog setera jednom od najlepših rasa. Reč je o energičnom, veselom i razigranom psu koji je idealan za aktivne vlasnike i porodice koje vole boravak u prirodi.

Ovi psi su energični, druželjubivi i nežni, piše paradepets.



