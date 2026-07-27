Usvojenim psima je često potrebno vreme da povrate poverenje nakon iskustva napuštanja.

Upravo zato dirljiva priča o psu Kaktusu pokazuje koliko im znači kada shvate da su konačno pronašli svoj dom. Na početku videa, Kaktus tužno sedi na krevetu, uveren da vlasnik odlazi bez njega. Kada ga je vlasnik u šali pitao: „Šta misliš pod tim, vidimo se kasnije?“, pas je shvatio da i on ide na putovanje. U tom trenutku se potpuno razvedrio, podigao uši i počeo da maše repom.

Video zatim prikazuje njihovu zajedničku avanturu na brodu, u kojoj Kaktus uživa sa svojim vlasnikom.

U jednom trenutku, vlasnik nakratko roni pod vodom, što Kaktusa čini zabrinutim, ali ga ubrzo smiruje i pokazuje mu da je sve u redu.

Video se završava toplim scenama njih zajedno na brodu, gde vlasnik mazi Kaktusa, a pas srećno posmatra pejzaž i očigledno uživa u svakom trenutku provedenom sa svojim vlasnikom, prenosi Yahoo.

Video je imao mnogo lajkova i mnogo pozitivnih komentara:

"Divno je videti tako srećnog psa", "Ali njegov izraz lica kad je vlasnik zaronio u vodu - stvarno je bio zabrinut", "Baš se zabavljate!" "Baš se vidi da se pas oseća tako bezbedno i voljeno", "Sviđa mi se kako mu se uši nakostreše kad je srećan", "baš je načuljio uši u sekundi - kakva transformacija", "Baš se vidi da voli vlasnika - ta povezanost je baš dragocena", bili su samo neki od komentara.