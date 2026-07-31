Vidno razočarana, Jelena Dinčić, inače supruga pevača Milana Dinčića, podelila je svoje iskustvo sa veterinarom nakon što se zabrinula sa svog psa kog je, kako kaže, dovela u kliniku potpuno zdravog.

U međuvremenu su nastali problemi, a o svemu je progovorila na mrežama.

Kako je objasnila u objavama, psa je odvela u veterinarsku ambulantu zbog pregleda ušiju.

Objasnila šta su joj rekli

Tvrdi da joj je tada savetovano da dođe narednog dana u međusmeni, kada će biti više osoblja koje će moći da ga pridržava tokom pregleda, s obzirom na to da pas nije sarađivao i pomerao se.



-Došli smo sutradan, a oni su ga tako jako stiskali i ko zna šta sve radili, pošto su meni rekli da izažem napolje, a ja sam čula njegove urlike. Da bi nakon 20 minuta rekli da su izvadili popino prase - rekla je Jelena, a potom otkrila dalje probleme koji su se nizali.



Kako je istakla, jedan od veterinara koji je bio prisutan upitao ju je da li je primetila da pas šepa, na šta je objasnila da njen ljubimac nije pokazivao nikakve znakove šepanja kada ga je dovela u kliniku. Kako tvrdi, usledio je odgovor koji ju je potpuno zatekao.

Ona se, potom, osvrnula na ponašanje osoblja klinike i najavila potencijane korake.

- Da se razumemo, svi greše, nema bezgrešnih, ali ljudski je reći: "Povredili smo vam psa, najmanje što možemo da uradimo jeste da mi snosimo troškove daljeg lečenja", a ne da se prave blesavi. Možda vam uskoro objavim i koja je klinika u pitanju, jer naši ljubimci kod njih nisu bezbedni ni voljeni.

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