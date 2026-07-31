U ekspresnoj akciji MUP-a rasvetljeno je monstruozno ubistvo državljanke Rusije, a njeno telo u kanalu u Padinskoj Skeli pronađeno je zahvaljujući vrhunski istreniranom službenom psu policije!

Tim povodom oglasio se i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Posle hapšenja turskog državljanina na aerodromu "Nikola Tesla", pozvana јe Policiјska brigada i policiјski službeni pas јe pronašao kofer sa telom ruske državljanke u kanalu Vizelj. Želim da uputim sve pohvale Policiјskoј brigadi i ljudima koјi obučavaјu i vode službene pse. To јe potvrda stručnog rada, posvećenosti i kontinuiranog razvoјa kapaciteta јedinice.

Zato želim, uz pohvalu, i da javnost to zna i vidi. Na slici se nalazi taj službeni pas Aki i njegov vodič Vladan Kovačević. Da nije bilo ovog službenog psa, potraga za telom bi trajala satima, a možda i danima - poručio јe ministar Dačić.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova rasvetlili su teško ubistvo ruske državljanke, a zbog s sumnje da јe počinio ovaј zločin, na Aerodromu "Nikola Tesla" uhapšen јe turski državljanin neposredno pre pokušaјa bekstva iz zemlje.

Nakon što јe osumnjičeni lišen slobode na aerodromu, operativci su brzom reakciјom suzili lokaciјu na koјoј su se nalazili ključni dokazi. Na teren u blizini kanala Vizelj odmah su upućeni pripadnici Policijske brigade sa službenim psima.

Službeni pas јe na teško pristupačnom terenu i u vodi brzo lokalizovao i pronašao kofer sa telom stradale devojke, čime su obezbeđeni ključni materijalni dokazi za dalji postupak.

Osumnjičenom turskom državljaninu određeno јe zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu priјavu biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu.

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