Svako ima svoj način da popravi raspoloženje, a ono što deluje na jednu osobu ne mora nužno pomoći drugoj. Međutim, prema astrologiji, horoskopski znak može imati veliki uticaj na to šta nam najbrže vraća osmeh na lice.

Evo šta svakom horoskopskom znaku odmah popravlja raspoloženje:

Ovan

Najbolji način da Ovan popravi raspoloženje jeste fizička aktivnost. Bilo da je reč o plivanju, treningu ili partiji fudbala, svaki intenzivan pokret koji ubrzava puls pomaže mu da zaboravi ono što ga je iznerviralo. Ovan zna da će se posle vežbanja osećati bolje jer se oslobađaju endorfini.

Bik

Biku ne treba mnogo nagovaranja da sebe počasti, pa nije iznenađenje što mu uživanje i razmaživanje odmah popravljaju raspoloženje. To može biti odlazak u spa centar, ukusna večera ili neki mali luksuz. Briga o sebi za Bika je pravi lek protiv lošeg dana.

Blizanci

Blizanci umeju da budu promenljivog raspoloženja, a najbolji način da se oraspolože jeste da budu među ljudima koje vole. Druženje, razgovori i smeh sa prijateljima vraćaju im energiju i pomažu da se brzo osećaju bolje.

Rak

Rak je emotivan znak koji često voli da se vraća lepim uspomenama. Kada je neraspoložen, najviše mu pomaže prisećanje srećnih trenutaka. Podsećanje na lepe dane vraća mu veru da će ponovo biti srećan.

Lav

Lav voli da bude primećen, pa mu raspoloženje najbrže popravi kada se oseća dobro u svojoj koži. Nova garderoba, sređena frizura ili izlazak gde će zablistati mogu odmah da mu vrate samopouzdanje. Kada vidi pozitivne reakcije drugih ljudi, Lav se oseća odlično.

Devica

Devica se najbolje oseća kada uspe da reši neki problem. Bilo da je reč o komplikovanom zadatku, logičkoj zagonetki ili pronalaženju rešenja za neku situaciju, osećaj uspeha odmah joj popravlja raspoloženje.

Vaga

Vaga ne voli da bude tužna, a najbolji lek za loše raspoloženje jeste smeh. Gledanje smešnih snimaka, razgovor sa prijateljima ili podsećanje na zabavne trenutke brzo joj vraća osmeh na lice.

Škorpija

Škorpiji je potrebna strast da bi se osećala bolje. Kada je neraspoložena, najbolje joj pomaže da se posveti nekom projektu ili aktivnosti koja je zaista zanima. Kada se potpuno usredsredi na nešto što voli, sreća se brzo vraća.

Strelac

Strelac je slobodnog duha, ali ponekad ga upravo ta potreba za slobodom može opteretiti. Kada je loše volje, razgovor sa starijom i mudrijom osobom pomaže mu da sagleda stvari iz druge perspektive i podseti se svega dobrog što ima u životu.

Jarac

Kada Jarcu treba podizanje raspoloženja, najbolji lek je pravljenje detaljnog plana. Posebno mu prija kada plan uključuje napredak i ostvarenje životnih ciljeva. Kada zna šta želi i kako da do toga dođe, Jarac se oseća sigurnije i srećnije.

Vodolija

Vodolija često razmišlja kako da poboljša svet oko sebe, ali ponekad zaboravi na sebe. Najbrže joj raspoloženje popravi boravak u prirodi. Šetnja, kampovanje ili vreme provedeno pored mora pomažu joj da se opusti i napuni baterije.

Ribe

Ribama malo dobro delo može odmah da popravi dan. Bilo da nekome požele lep dan, pomognu strancu ili učine nešto lepo za drugu osobu, osećaj da su nekome pomogle donosi im unutrašnji mir i sreću, piše Your Tango.