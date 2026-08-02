Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Drvaru. Predsednik je najpre obišao fabriku "Yumco", nakon čega je usledilo obraćanje.

Obraćanje Vučića

- Srećan sam uvek kad dođem ovde među vas. Hvala vam i za ove naše srpske trobojke. Mi smo u poslednjim godinama uložili 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija. Polovina je otišla na dugove, polovina na druge stvari. Ponosan sam što smo ovim divnim damama omogućili pristojan posao. Nastaviće da primaju tu platu i da rade, osim što im stiže nova oprema za 15-20 dana u visini od 140.000 evra. Da budu sigurniji u svoju budućnost.

Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar, poručio je Vučić.

- Problem je samo kako ćete pravno suštinski to da regulišete. Morate da nađete ljude s ovih prostora koji hoće da rade i zarađuju. A mi ćemo da učinimo sve što možemo da pomognemo. Znam ja sve naše probleme u Srbiji, ali i sve probleme ovde. Pomoći ćemo, gledaćemo da uvek možete da opstanete ovde i na Srbiju svoju da možete da računate. Predsednik je zaključio: - Vi ne možete da razumete kolika je naša ljubav prema vama, koliko Srbija voli Drvar. Hvala vam na ovom predivnom dočeku. Uskoro stiže oprema, a vi rešavajte birokratske probleme. Što se para tiče, ne brinite, Srbija je uz vas i na Srbiju uvek možete da računate - poručio je Vučić.

Obilazak fabrike "Yumco"

- Izvinite što je nedelja. Kada sam prvi put došao, a danas je neto plata 904 evra, mi gubimo novac, ali ja sam ponosan na vaš marljiv rad. Da bi gubici manji i da bi gubici bili manji mi ćemo da uložimo 140.000 evra, nova oprema stiže u narednih 15 dana. Ne mislimo da otpuštamo, možemo da zaposlimo još devetoro. Vi dame ste tu da čuvate Drvar. Vi ga održavate žene u životu, hvala vam na tome.

- Srbiji je stalo da vi ovde opstanete - rekao je predsednik.

- Želimo da ovde ostanete, da sačuvate ime i prezime koje nosite, da se ponosite. Uvek ćemo da pripadamo istom narodu, uvek ćemo s ponosom da čuvamo svoj rod i da poštujemo sve one koji ne pripadaju našem rodu. Hvala vam svima na ljubavi prema Srbiji. Beskrajno sam vam zahvalan na tome.

- Uvek ćete imati podršku Srbije i uvek na podršku Srbije možete da računate. I da je teže, i da veće probleme imamo, a nemamo ih. Srbija ubrzano raste, MMF predviđa da će najbrže da raste u celoj Evropi. Kada najbrže ekonomski rastemo, uvek ćemo imati više mogućnosti da pomognemo - rekao je Vučić prilikom dolaska.

Pre nego što je predsednik obišao ovu fabriku, slikali smo i marljive radnice koje su ga čekale.

Ovoj poseti prethodio je obilazak manastiru Rmanj, gde je njega i Milorada Dodika dočekao episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Predsednik danas tokom posete manastiru Rmanj u Martin Brodu rekao da će država nastaviti da podržava srpski narod u Bihaćko-petrovačkoj eparhiji, istakavši da je očuvanje radnih mesta u Drvaru jedan od prioriteta.

Govoreći o ulaganjima države, Vučić je rekao da je Srbija pomogla kada je reč o dvoru i zemlji u Petrovcu, kao i da je značajno investirano u sam manastir.

- Ako su u pitanju pare, to ćemo da rešimo. Ovo je veoma važno za naš narod u Bihaćko-petrovačkoj eparhiji. Moramo i Drvar da sačuvamo, to zato što držimo Yumco. Ovde najviše gubimo, ali moraš da držiš narod, žene moraju da rade. Da nema toga ne bi bilo nijedne kafane, nijedne prodavnice – rekao je Vučić.

Predsednik je tom prilikom ukazao na značaj očuvanja proizvodnje i zaposlenosti u Drvaru, naglasivši da je, uprkos finansijskim gubicima, važno zadržati radna mesta kako bi lokalna zajednica opstala.