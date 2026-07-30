Dok većina pasa pokazuje svoju radost mašući repom, Maui ima izraz lica kojim je teško ne uzvratiti osmeh. Kratak video objavljen na Instagramu oduševio je ljude.



Video prikazuje štene retrivera koje vlasnik nosi u torbi, a u jednom trenutku gleda direktno u kameru i smeje se. Video je praćen opisom: „Najzlatniji osmeh“, a sakupio je više od 234 hiljade lajkova.

Video je izazvao brojne reakcije. „Njihovi osmesi su zaista najbolji“, napisao je jedan korisnik. „Srećna devojčica. Nadam se da ćete i vi danas pronaći razlog za osmeh“, dodao je drugi.

„Potpuno smo očarani tim osmehom“, stoji u drugom komentaru. Jedan korisnik je takođe komentarisao prijateljsku prirodu zlatnih retrivera: „Ona čak ni ne zna šta je loša osoba... ona vidi samo sunce i duge.“