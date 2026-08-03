Na manifestaciji „Dani dijaspore 2026“ u Gusinju, održanoj u organizaciji Ministarstva dijaspore i Opštine Gusinje, zabeležene su scene koje zahtevaju jasan odgovor nadležnih državnih organa Crne Gore.

Pored albanskih nacionalnih zastava, na skupu je, prema dostupnim snimcima i objavama organizacije Dijaspora Plav i Gusinje, bila istaknuta i zastava sa mapom tzv. „Velike Albanije“ – političkog koncepta koji obuhvata delove teritorija više država regiona, uključujući i Crnu Goru.

Posebnu pažnju privukao je i muzički program. U jednoj od objava može se čuti pesma „Mora fjale“, posvećena Ademu Jašariju, jednom od osnivača tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Tokom programa izvođena je i pesma čiji stihovi nabrajaju brojne gradove i oblasti u regionu, među kojima Ulcinj, Bar, Plav i Gusinje, zajedno sa mestima u Albaniji, na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Srbiji i Grčkoj, uz poruke o okupljanju „svog albanskog naroda“ i zajedničkom podizanju zastave.

Gde je reakcija nadležnih?

Upravo zbog toga postavlja se pitanje – hoće li nadležni državni organi Crne Gore ispitati šta se događalo na manifestaciji organizovanoj uz učešće državnog ministarstva i lokalne samouprave?

Da li će biti utvrđeno ko je istakao zastavu sa mapom tzv. „Velike Albanije“, da li takva ikonografija predstavlja kršenje crnogorskih propisa i da li će nadležni ispitati kompletan sadržaj programa?

Ćutanje bi bilo posebno problematično ukoliko se uzme u obzir koliko burne političke i društvene reakcije u Crnoj Gori izazivaju pitanja koja se tiču identitetskih prava srpskog naroda.

Zato se nameće i pitanje dvostrukih aršina: da li je u Crnoj Gori drugima dozvoljeno ono zbog čega bi Srbi odmah bili optuženi za nacionalizam i ugrožavanje građanskog karaktera države?

Srpski politički predstavnici godinama traže promene položaja srpskog jezika, kojim prema popisu govori najveći broj građana, kao i rešavanje pitanja istorijske trobojke. Ta pitanja vode se kroz političke i institucionalne procedure. Nasuprot tome, zastava sa teritorijalnim pretenzijama prema Crnoj Gori zahteva makar odgovor države o tome da li je i na koji način dozvoljena.

Državni i lokalni zvaničnici na manifestaciji

Manifestacija „Dani dijaspore 2026“ održana je na Ali-pašinom trgu, a prisutnima se obratio ministar dijaspore Mirsad Azemović, koji je govorio o značaju dijaspore i njenoj povezanosti sa Crnom Gorom.

Okupljene je pozdravio i predsednik Opštine Gusinje Sanel Balić, naglašavajući značaj dijaspore za razvoj tog kraja.

Upravo činjenica da je reč o programu organizovanom uz učešće državnih i lokalnih institucija čini odgovor nadležnih još važnijim.

Da li će država reagovati na isticanje zastave tzv. „Velike Albanije“ i utvrditi sve okolnosti događaja ili će i ovaj slučaj proći bez institucionalnog odgovora? Ako zakoni i principi građanske države važe jednako za sve, onda odgovor ne bi smeo da zavisi od toga čija je zastava u pitanju.

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