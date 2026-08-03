Toplotni talas koji je zahvatio čitavu Srbiju u punoj snazi pogodio je i Čačak. Visoke temperature ispraznile su gradske ulice, a tokom popodnevnih sati na jednom od merača u strogom centru grada izmereno je čak 50 stepeni Celzijusa, što najbolje oslikava koliko je vrelina bila nesnosna.

Građani kažu da se ovakav osećaj vrućine ne pamti, a većina je odlučila da ostane u svojim domovima ili da spas potraži na mestima gde je moguće rashladiti se.

“Čačak je danas grad duhova, nema žive duše. Nenormalno je vruće. Ne znam koliko je zvanično izmerena temperatura, ali subjektivni osećaj jeste upravo kao da ima 50 stepeni. Ne može da se diše, ne može da se funkcioniše”, kaže za agenciju RINA jedna od retkih Čačanki koje smo sreli na ulici.

Ulice i trgovi tokom najtoplijeg dela dana bili su gotovo pusti, dok su bašte ugostiteljskih objekata ostale prazne. Oni koji su morali da izađu iz svojih domova trudili su se da što kraće borave na otvorenom i da zaklon pronađu u hladu.

Najveća gužva bila je na Gradskom bazenu, gde su brojni Čačani potražili osveženje. Veliki broj građana okupio se i na obalama Zapadne Morave, koje su omiljeno gradsko kupalište koje mnogi nazivaju “čačanskim morem”.