Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković zatražio je od Agencije za nacionalnu bezbednost da se hitno izjasni da li je ta služba stajala iza njegovog zadržavanja i postupanja policijskih i carinskih organa prema njemu na Aerodromu Tivat.

Dajković je saopštio da je, nakon informacija koje su se pojavile u javnosti, ali i saznanja koja je dobio, otvoreno pita da li je njegovo zadržavanje zaista predstavljalo rutinsku kontrolu ili je iza svega postojalo prethodno interesovanje bezbednosnih struktura.

- Zbog toga javno pitam Agenciju za nacionalnu bezbednost: Da li ste vi tražili moje zadržavanje na Aerodromu Tivat? Da li je pre mog dolaska postojala operativna informacija o meni? Da li ste od policije ili carinskih organa tražili da budem izdvojen, zadržan ili podvrgnut posebnoj kontroli? Ako jeste – zbog čega i po čijem nalogu - pita Dajković. Dajković je istakao da je posebno zabrinjavajuća mogućnost političkog uticaja na postupanje bezbednosnog sektora.

- Ne želim da verujem da je Crna Gora došla u situaciju da se Agencija za nacionalnu bezbednost, policija ili bilo koji drugi državni organ koriste za političko disciplinovanje neistomišljenika. Ali upravo zato tražim odgovor i na najvažnije pitanje: Da li je premijer Milojko Spajić, njegov kabinet ili bilo ko iz političkog vrha vlasti tražio ili sugerisao da se prema meni postupa na ovaj način - naveo je Dajković.

Predsednik Slobodne Crne Gore poručio je da njegov politički sukob sa Spajićem nije nikakva tajna. - Gospodine Spajiću, ako imate politički problem sa mnom – izađite pred građane i recite ga. Ako vam smetaju moji politički stavovi, moja borba za prava srpskog naroda ili moje protivljenje određenim potezima vaše Vlade – odgovorite mi politički - poručio je lider Slobodne.

Dajković je naglasio da neće dozvoliti da slučaj bude završen bez odgovora nadležnih institucija.

- Ako sam prekršio zakon, neka javnosti kažu koji zakon, kada i na koji način. Ako sam predstavljao bezbednosnu pretnju Crnoj Gori, neka kažu po kom osnovu. A ako nisam uradio ništa od toga, onda građani imaju pravo da znaju zbog čega je predsednik jedne političke organizacije bio predmet ovakvog postupanja - naveo je Dajković.

Najavio je da će insistirati na institucionalnom rasvetljavanju kompletnog slučaja i da će, nakon odgovora ANB-a i drugih nadležnih organa, odlučiti o daljim pravnim i političkim koracima.

- Ovo odavno više nije pitanje jednog neprijatnog događaja na aerodromu. Ovo je pitanje da li u Crnoj Gori postoji mogućnost da neko iz političkog vrha podigne telefon, pozove bezbednosne strukture i kaže: Maltretirajte ovog čoveka. Ako je odgovor ne – odlično. Neka ANB to javno potvrdi. Ako je odgovor da – onda imamo jedan od najozbiljnijih slučajeva moguće političke zloupotrebe bezbednosnog aparata u poslednjih nekoliko godina. Zato očekujem odgovor ANB-a, ali i odgovor premijera Spajića na pitanja: Ko je naredio postupanje prema meni na Aerodromu Tivat i zašto - zaključio je Dajković., prenosi portal Adria.

(Tanjug)