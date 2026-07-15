Psi su poznati po svojim neobičnim zahtevima, a zlatni retriver po imenu Zebi nedavno je osvojio internet upravo zbog toga. Naime, Zebi odbija da ide u šetnju osim ako mu se oba vlasnika ne pridruže, pretvarajući svaki izlazak u porodični događaj.

Dirljiv trenutak je zabeležen u videu objavljenom na Instagram profilu posvećenom njegovim avanturama.

U popularnom videu, Zebi se vidi kako tvrdoglavo stoji na ulici i odbija da se pomeri dok njegov vlasnik pokušava da ga prošeta.

Sa mrzovoljnim izrazom lica, pas jasno daje do znanja da čeka nekoga. „Moj zlatni retriver ne želi da ide u šetnju ako zna da je neko od nas kod kuće, tako da je sada svaka šetnja porodični izlazak“, napisala je vlasnica.

U ostatku videa ona objašnjava kako zove svog dečka da im se pridruži jer pas ne želi da nastavi bez njega. Zebi, naime, sve vreme gleda okolo, čekajući dolazak drugog vlasnika.

Kada se konačno pojavi, Zebijeva sreća je ogromna - maše repom i odmah mu trči u susret. Nakon što ga je vlasnik pomazio, pas konačno kreće u šetnju, stalno gledajući ka svom „tati“ koji hoda pored njega. Na kraju videa, Zebi ima veliki osmeh jer je njegova porodica konačno na okupu, a vlasnici su ga u opisu nazvali „pravim porodičnim čovekom“.



Korisnici interneta nisu krili svoje saosećanje prema psu. „Najslađa stvar ikada!“, komentarisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Računa se samo ako su svi zajedno".