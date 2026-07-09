Izbor psa za starije osobe ne bi trebalo da se zasniva samo na izgledu. Pas koji se dobro uklapa u mirniji način života penzionera trebalo bi da bude nežan, privržen i prilagodljiv, a briga o njemu jednostavna.

Iako svaki pas ima svoj karakter, neke rase poznate su po mirnijem temperamentu, umerenom nivou aktivnosti i lakšem učenju komandi. Zbog toga mogu biti odličan izbor za osobe treće životne dobi koje žele vernog saputnika, ali ne i psa koji zahteva mnogo fizičkog napora ili stalnu aktivnost.

Mnogi se pitaju da li je bolji mali ili veliki pas, koja je rasa najmirnija i o kojoj će moći bez problema da brinu. Ne postoji univerzalan odgovor – sve zavisi od ličnih želja i životnog stila.

Ipak, za starije osobej je rasa koja ne zahteva mnogo nege često je bolji izbor. Ako tražite psa koji će postati pravi član porodice, treneri pasa izdvajaju sedam rasa kao najbolje zbog njihove blage naravi i predvidivog ponašanja, piše ParadePets.

Ši-cu

Vekovima je uzgajan isključivo kao pas za društvo, pa je ši-cu usavršio ulogu vernog pratioca. Iza duge dlake i malog rasta krije se izuzetno miran pas koji se odlično uklapa u domaćinstva starijih ljudi.

„Nisu previše aktivni i zadovoljavaju se kraćim šetnjama, što je idealno za vlasnike sa smanjenom pokretljivošću koji možda brinu kako bi se nosili sa većom i aktivnijom rasom“, objašnjava trenerka Sian Loli-Rad.

Ši-cu nije samo kućni ljubimac, već pouzdan i stabilan pas koji unosi toplinu i ljubav u svakodnevni život. Idealan je za ljude koji vole mirniji tempo i žele krznenog prijatelja kako bi se osećali manje usamljeno.

Hrt

Iako su poznati kao trkački psi, hrtovi su zapravo jedna od najboljih rasa za ljude koji vole miran život kod kuće i žele tihog, nezahtjevnog saputnika.

„Ovo je rasa poznata po svojoj nežnoj naravi“, kaže bihevioristkinja za pse Sali Grotini.

Suprotno uvreženom mišljenju, ne zahtevaju mnogo fizičke aktivnosti ni posebnu negu.

„Dovoljna im je jedna kraća šetnja dnevno, a zbog kratke dlake održavanje je vrlo jednostavno.“ Još jedna njihova prednost je inteligencija i želja da udovolje vlasniku.

Kavalirski španijel

Sa kavalirskim španijelom kralja Čarlsa nema mnogo brige. Ova rasa se često preporučuje zbog odanosti i blage naravi.

„Brzo usvajaju osnovne komande i retko snažno vuku povodac, pa su šetnje prijatne čak i osobama koje imaju slabiji stisak ruke“, kaže Sian Loli-Rad.

Iako im je potrebna svakodnevna šetnja i redovno četkanje, mnogi stariji vlasnici smatraju da njihovo privrženo i stabilno društvo više nego nadoknađuje uložen trud. Njihova umiljata priroda čini ih divnim ljubimcima za ljude svih uzrasta.

Velika pudla

Uprkos svojoj veličini, velika pudla poznata je po mirnom temperamentu, izuzetnoj inteligenciji i snažnoj povezanosti sa vlasnikom, zbog čega je treneri često preporučuju starijim osobama.

„Mirni su, nisu agresivni i veoma su usklađeni sa emocijama svojih vlasnika, pa predstavljaju sjajno društvo za starije osobe koje žive same“, kaže stručnjakinja za dresuru Moli Jespersen.

„Ako su pravilno obučeni, odlično hodaju na povocu i zato se smatraju jednom od najsigurnijih rasa za starije osobe.“ Ovim psima potrebna im je redovna fizička aktivnost i mentalna stimulacija, pa su najbolji izbor za aktivnije penzionere.

Zlatni retriver

Zlatni retriveri s razlogom važe za jedne od najprijateljskijih i najprivrženijih pasa, a mnogi ih smatraju rasom sa kojom je najlakše živeti.

„Zlatni retriveri spadaju među rase koje prirodno imaju izuzetno dobro ponašanje“, objašnjava Jespersen. „Strpljivi su, nežni i imaju urođenu potrebu da budu uz svoje ljude, zbog čega starijim osobama pružaju veliku emocionalnu podršku.“

Veoma dobro reaguju na dresuru i uz dosledno vaspitanje uglavnom lepo hodaju na povocu. Jespersen savetuje da starije osobe koje imaju problema sa ravnotežom ili manjkom snage razmisle o manjoj rasi. Za sve ostale, zlatni retriver predstavlja odanog i izuzetno privrženog prijatelja.

Bernski planinski pas

Iako možda ne deluje tako na prvi pogled, bernski planinski pas jedan je od najboljih velikih pasa za starije osobe. Ljubiteljima velikih rasa ovi nežni divovi mogu postati verni najbolji prijatelji.

„Poznati su po strpljenju, naročito u društvu starijih ljudi, a kreću se polako i promišljeno u poređenju sa drugim velikim i energičnim rasama“, kaže Jespersen.

„Lako se dresiraju i odlično reaguju na blag, ali dosledan pristup.“

Ako ste oduvek želeli velikog psa koji može da teži više od 45 kilograma, treneri smatraju da je bernski planinski pas odličan izbor.

Maltezer

Ako tražite malog, privrženog i sigurnog psa za krilo, maltezer je rasa koju brojni stručnjaci preporučuju starijim osobama.

Poznat je po blagom temperamentu i umiljatoj naravi, pa je odličan izbor za one koji žele mirnog i nezahtjevnog ljubimca.

„Teže vrlo malo, uglavnom manje od 3,5 kilograma, pa gotovo da ne postoji rizik da će slučajno oboriti vlasnika“, kaže Jespersen.

„Dobro reaguju na dresuru, snažno se vezuju za jednu osobu ili malo domaćinstvo, a njihove potrebe za fizičkom aktivnošću su minimalne.“

Maltezeri su laki za negu, mirno hodaju na povocu i vole da budu uz svog vlasnika. „Najviše im odgovara život sa starijom osobom koja voli da uvek ima društvo pored sebe“, zaključuje Jespersen, piše Parade Pets.