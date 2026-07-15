Dok se mi nekako sklonimo u hlad ili uključimo klimu, psi tu mogućnost nemaju. Zato sam pitala veterinara šta je najvažnije da vlasnici urade kada temperature pređu 35 stepeni i kako da prepoznaju da je ljubimcu previše vruće.

Odgovor je bio jasan, najveća greška je misliti da je psima isto kao ljudima.

„Pas se hladi potpuno drugačije od čoveka. On se ne znoji preko kože, već višak toplote izbacuje dahćući. Kada su velike vrućine, organizam mnogo teže održava normalnu telesnu temperaturu i tada vrlo brzo može doći do toplotnog udara“, objašnjava veterinar Andrej Kocić.

Asfalt može da opeče šape za nekoliko sekundi

Prvo na šta me je upozorio jeste vreme šetnje.

„Ako je asfalt prevruć za vašu šaku, prevruć je i za pseće šape“, kaže veterinar.

Najbolje je psa izvoditi rano ujutru ili kasno uveče, kada sunce oslabi. U najtoplijem delu dana dovoljno je samo kratko izvođenje da obavi nuždu.

Voda mora uvek da bude dostupna

Na velikim vrućinama pas mnogo brže gubi tečnost.

Zato posuda sa svežom vodom treba da bude puna tokom celog dana, a ako idete u šetnju ili na put, obavezno ponesite flašicu vode i činijicu iz koje može da pije.

Nikada ga ne ostavljajte u automobilu

Ovo je, kaže veterinar, jedno od najvažnijih pravila.

„Dovoljno je svega nekoliko minuta da temperatura u parkiranom automobilu postane opasna po život, čak i kada su prozori malo otvoreni.“

Zbog toga psa nikada ne treba ostavljati samog u kolima.

Rashladite ga, ali bez ledene vode

Mnogi misle da će psa rashladiti ako ga poliju ledenom vodom, ali veterinar kaže da to nije dobra ideja.

Mnogo je bolje rashladiti šape, stomak i grudi mlakom ili hladnijom vodom i omogućiti mu da se skloni u hladovinu ili klimatizovan prostor.

Ovo su prvi znaci da je psu previše vruće

Ako primetite da pas veoma ubrzano diše, teško ustaje, deluje malaksalo, mnogo balavi ili mu desni postanu tamnocrvene, odmah reagujte.

„To mogu biti prvi znaci toplotnog udara. Psa treba odmah skloniti sa sunca, postepeno ga rashladiti i što pre odvesti kod veterinara“, upozorava stručnjak.

Posebno su ugroženi ovi psi

Veterinar kaže da najveći rizik imaju stariji psi, štenci, gojazni ljubimci, kao i rase kratke njuške poput mopsa, francuskog i engleskog buldoga, boksera i ši cua, jer mnogo teže podnose visoke temperature.

Njegov savet je jednostavan: ako je vama napolju previše vruće, gotovo sigurno je i vašem psu. Zato tokom tropskih dana smanjite duge šetnje, obezbedite mu dovoljno vode i hladovinu i ne izlažite ga suncu bez potrebe. Nekoliko jednostavnih navika može da spreči ozbiljne zdravstvene probleme i sačuva život vašeg ljubimca.