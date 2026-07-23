Međutim, njen plan nije prošao baš onako kako je zamislila.

Umesto da uživa u kupanju, pas je bazen iskoristio na sasvim drugačiji način – pretvorio ga je u ogromnu činiju za vodu iz koje je neprestano pio.

Snimak je objavljen na popularnom Reddit forumu „r/WhatsWrongWithYourDog“, gde je za kratko vreme privukao veliku pažnju i izazvao lavinu komentara vlasnika pasa koji su prepoznali slična ponašanja svojih ljubimaca.

„Tvoj pas barem uđe u bazen. Moj stoji pored njega i samo pije vodu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi se našalio da njegov ljubimac ipak zakorači u bazen, ali isključivo kako bi lakše pio vodu, zbog čega svaki put izgleda kao da izvodi neku neobičnu predstavu.

Posebnu pažnju privukao je komentar vlasnice koja je otkrila da njen pas obožava vodu iz bazena više nego onu iz obične posude.

„Bazen stoji napolju skoro cele godine samo da bi mogla da pije iz njega. Mislim da joj je najlepši kada padne kiša i kada po vodi pluta nekoliko listova. Ja to zovem njen pseći čaj“, napisala je kroz smeh.

Objava je ubrzo postala viralna, a mnogi su zaključili da psi gotovo nikada ne koriste stvari onako kako su vlasnici zamislili.

Iako je bazen prvobitno bio namenjen rashlađivanju tokom toplih dana, ovaj simpatični pas pronašao je svoju svrhu i pokazao da su kućni ljubimci često nepredvidivi, upravo zbog čega svakodnevno uspevaju da nas iznenade i nasmeju svojim neobičnim navikama i originalnim idejama.