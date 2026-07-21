Mešanac haskija postao je anđeo čuvar za dečaka u Konetikatu, SAD, kada je stao između medveda i šestogodišnjaka, sprečivši potencijalno tragičan ishod.

Incident se dogodio 4. jula, ispred kuće porodice Tazara, dok se mali Kolton igrao u dvorištu.

Na snimku trenutka napada, vidi se kako medved prilazi detetu i iznenada preteći kreće prema njemu.

Dečak je zatečen i ostaje nepomičan, bez vremena da reaguje.

Tada je Bela, porodični pas, intervenisala, osetivši opasnost i odmah se krenuvši prema divljoj životinji.

Munjevitim pokretima, pas je napao medveda i uspeo da ga odvuče od dečaka.

Prema opisu dečakovog oca, Džefrija Tazare, Bela je ugrizla medveda za zadnje noge, zbog čega je promenio pravac i na kraju se udaljio ka šumi.

"Shvatio sam da se nešto dešava kada sam je čuo kako laje", rekao je otac, objašnjavajući da je pas nastavio da juri životinju dok nije potpuno napustila područje.

Belina hrabrost nije prošla nezapaženo.

Država Konetikat je odala počast psu zbog njenog čina, a senator Stiven Harding je o tome govorio kao o primeru posebne veze koja postoji između ljudi i njihovih kućnih ljubimaca.

Bela je dokazala da životinje često mogu da pokažu neverovatnu hrabrost i odanost, štiteći one koje smatraju porodicom, prenosi grčki portal Pronjuz.