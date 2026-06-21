Život sa psom mnogima donosi radost, privrženost i svakodnevne trenutke ispunjene druženjem. Ipak, uz sve prednosti dolaze i obaveze poput čišćenja dlaka, održavanja higijene prostora i redovne nege ljubimca.

Iako nijedan pas nije potpuno „bez održavanja“, stručnjaci ističu da određene rase ostavljaju znatno manje tragova u domu i lakše se uklapaju u uredan životni prostor.

Psi bez dlake: najmanje nereda u domu

Među rasama koje se izdvajaju po minimalnom linjanju nalazi se američki golokoži terijer. Pošto gotovo da nema dlaku, vlasnici se retko suočavaju sa dlakama po nameštaju, garderobi i tepisima.

Slične karakteristike ima i ksolojcuintli, drevna rasa poreklom iz Meksika. Nedostatak krzna znači manje nereda u kući, ali i veću osetljivost kože, pa ovi psi zahtevaju zaštitu od sunca i hladnoće.

Iako su praktični za održavanje prostora, psi bez dlake i dalje zahtevaju redovnu negu kože i pažljivu rutinu održavanja zdravlja.

Rase koje su „uredne“ po prirodi

Basenji se često opisuje kao „mačkast“ pas jer sam vodi računa o higijeni i retko ima neprijatan miris. Njegova kratka dlaka dodatno olakšava održavanje doma.

Sličnu osobinu ima i japanski čin, mali elegantni pas koji je poznat po tome što se često sam uređuje. Iako ima dužu i svilenkastu dlaku, ne zahteva komplikovanu negu.

Psi koji se najmanje linjaju

Patuljasta pudla spada među najpopularnije rase koje ne ostavljaju mnogo dlake po kući. Njena dlaka ne opada u velikim količinama, već ostaje u krznu, pa se ređe nalazi na odeći i nameštaju.

Slična je i bedlington terijer, prepoznatljiv po izgledu nalik jagnjetu. Uz redovno održavanje, njegovo krzno ne stvara velike količine dlaka u domu.

Zbog ovih osobina, obe rase često se preporučuju osobama koje žive u stanovima ili žele uredniji životni prostor.

Dugodlake rase koje iznenađuju urednošću

Iako deluje neočekivano, čau-čau spada među rase koje mogu biti relativno uredne u domu. Njegovo gusto krzno zahteva redovno četkanje, ali nema izražen jak miris.

Sa druge strane, hrtovi i vipeti poznati su po kratkoj i glatkoj dlaci koja se lako održava i retko ostavlja dlake po kući. Takođe nisu skloni preteranom balavljenju, što dodatno doprinosi urednosti.

Faraonski pas i jednostavno održavanje

Faraonski pas, jedna od najstarijih rasa na svetu, ima kratku i finu dlaku koja ne zahteva mnogo nege. Nedostatak guste poddlake znači i manje dlaka u domu.

Zanimljivo je i da ova rasa može promeniti boju kože na određenim delovima tela kada je uzbuđena, što je čini jedinstvenom među psima.

Nijedna rasa nije potpuno bez obaveza

Iako određene rase mogu smanjiti količinu dlaka i neprijatnih mirisa u domu, stručnjaci naglašavaju da nijedan pas nije potpuno „bez nege“.

Redovno četkanje, briga o zubima, noktima i ušima, kao i kvalitetna ishrana, neophodni su za svakog ljubimca.

Pravi izbor rase može olakšati održavanje doma, ali odgovorna nega ostaje ključ zdravlja i dugog života svakog psa.