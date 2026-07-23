Pas Sima iz serije „Srećni ljudi” bio je u stvarnom životu kućni ljubimac glumca Desimira Stanojevića, koji je u seriji tumačio lik Vukašina Golubovića, o čemu se naširoko pričalo.

Naime, sam Desimir je o tome rado govorio, a činjenicu mnogi nisu znali.

-Činjenica je da se Amon kome je deset godina već umorio i da više nema 'živaca'za glumu i slavu koja ga je spopala. Deca kada ga vide, krenu da ga pipkaju i štipkaju, a njemu, siromahu koji nije ni za šta kriv, to više uopšte ne prija, a i nema nikakve konkretne koristi, ni kosku više ne dobija. Zato sada malog Simčeta koji je "pljunuti" tata, uvodimo u posao. Čekam da još malo poraste, rođen je petog marta, u znaku Ribe, pa će uskakati umesto svog oca kada god to bude potrebno - rekao je on jednom prilikom za Novosti.

"Imao bi i svog asistenta"

On tvrdi da bi pas da je u Americi, imao i svog asistenta.

-Da je Amon to što jeste u američkim uslovima, sada bi imao svog ličnog veterinara, guvernantu, menadžera, frizera, pedikira i šta sve ne, i to ne zbog njega nego bi tu ljudi njuškali veliki izvor para. Skoro u svakom američkom filmu pojavi se i poneki simpatični psić, pa sam i ja došao na ideju i predložio nekim ljudima, da i mi snimimo dečji film u kojem će glavna ličnost biti pas. Inače, pas je bio skoro skroz slep, jedva je gledao.

Siniša je veoma zainteresovan za tu ideju, a ja sam već smislio i naslov - 'Sima se vraća kući'. Verujem da bi taj film bio strahovito gledan i mislim da nema deteta koje ne bi otišlo u bioskop, ili gledalo na televiziji, pa i tamo gde dopire satelitski program. Međutim, kod nas je dečji film sklonjen na marginu i niko tu ne vidi pravi posao, a ja ga vidim - objasnio je svojevremeno.

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