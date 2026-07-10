Iako deluje kao simpatična slučajnost, nauka kaže da se iza tih pokreta krije mnogo više.

Stručnjaci veruju da psi zaista sanjaju, a ono što im se najčešće pojavljuje u snovima mogli biste da pogodite – upravo ste vi.

Šta se dešava u psećem mozgu dok spavaju?

Kao i ljudi, psi tokom sna prolaze kroz više faza, a najvažnija je REM faza, odnosno period brzih pokreta očiju. Upravo tada mozak obrađuje uspomene, emocije i događaje koje je pas doživeo tokom dana.

Ako primetite da vaš ljubimac u snu pomera šape, mrda repom, cvili ili lagano laje, vrlo je verovatno da upravo "proživljava" neki od svojih omiljenih trenutaka.

O čemu psi najčešće sanjaju?

Prema stručnjacima za ponašanje životinja, pseći snovi najčešće su ispunjeni događajima koji ih čine srećnim.

Najčešće sanjaju:

igru u parku i trčanje za lopticom,

omiljene poslastice,

šetnje i istraživanje novih mirisa,

druge pse sa kojima se druže,

svoje vlasnike i zajedničke trenutke.

Istraživanja pokazuju da psi tokom sna mogu da "proživljavaju" miris, glas i prisustvo ljudi za koje su najviše vezani.

Mali psi sanjaju češće od velikih

Zanimljivo je da veličina psa utiče na učestalost snova.

Manje rase sanjaju češće, ali njihovi snovi traju kraće, dok veliki psi sanjaju ređe, ali njihove epizode sna mogu biti znatno duže.

Šta ako pas ima noćnu moru?

Baš kao i ljudi, i psi ponekad imaju ružne snove.

Ako primetite da u snu cvili, reži ili deluje uznemireno, stručnjaci savetuju da ga ne budite naglo.

Iznenadno buđenje može da ga dezorijentiše i uplaši, pa čak i da izazove instinktivnu reakciju poput ujeda.

Mnogo je bolje da ostanete pored njega, tiho izgovorite njegovo ime ili ga nežno pomazite kako bi se postepeno probudio i osetio sigurnost.

San otkriva koliko smo važni svojim ljubimcima

Iako naučnici ne mogu sa sigurnošću da znaju šta psi tačno sanjaju, brojna istraživanja pokazuju da su njihovi snovi povezani sa iskustvima i bićima koja im najviše znače.

Zato mnogi stručnjaci veruju da se među najlepšim uspomenama koje njihov mozak obrađuje tokom sna nalaze upravo zajednički trenuci sa vlasnicima.