Inicijativa, pokrenuta u maju 2026. godine, omogućava kućnim ljubimcima da ostave otisak šape na simboličnom venčanom listu, pored potpisa mladenaca i kumova.

Iako nema pravnu snagu, ovaj otisak predstavlja posebnu uspomenu sa dana venčanja.

Među prvim mladencima koji su iskoristili ovu mogućnost bili su Dijana Tupiza i Andres Alkinga iz Kita. Njihova pekinezerka Luna bila je počasni gost ceremonije, a pojavila se u ružičastoj haljini od tila i ostavila otisak šape na simboličnom venčanom listu.

„To što je Luna danas sa nama zaista je posebno“, rekla je Tupiza nakon venčanja.

Nakon ceremonije, Luna je ostavila otisak šape na dokumentu označenom kao „Simbolični venčani list“, na kojem se nalazi posebno mesto za „otisak šape krznenog prijatelja“.

Alkinga smatra da je uključivanje kućnog ljubimca sasvim prirodan korak, jer su životinje ravnopravni članovi mnogih porodica.

„Možda ne mogu da razgovaraju sa nama ili da nam daju savete, ali nam pružaju bezuslovnu ljubav“, rekao je mladoženja. Ideja je u početku iznenadila Dijaninu majku, ali je ubrzo promenila mišljenje. Čak je sama sašila Luninu haljinu i zaključila da su „ovo moderna vremena“.

Direktor ekvadorskog Matičarskog ureda Otono Rivadeneira istakao je da ova inicijativa odražava promene u savremenim porodicama i prilagođavanje njihovim potrebama.

Prema poslednjem popisu stanovništva, gotovo 7,6 miliona od ukupno 19 miliona stanovnika Ekvadora ima psa ili mačku, prenosi punching.