Vlasnica retrivera je otvorila vrata, ugledala je mokre otiske šapa na podu koji su jasno otkrivali da se nešto dogodilo dok je nije bilo.

Podelila je video na društvenim mrežama, gde je ubrzo nasmejala hiljade ljudi.

Na snimku se prvo vidi border koli, koji deluje potpuno nevino, a zatim dva mokra zlatna retrivera utrčavaju u kuću mašući repovima, dok jedan od njih ima tenisku lopticu u ustima. Vlasnica je potom izašla u dvorište i zatekla drugog retrivera kako izlazi iz bazena, dok se drugi upravo otresao.

Kasnije je priznala da je zaboravila da zaključa zadnja vrata pre nego što je otišla, pa su psi odlučili da iskoriste priliku da se okupaju.

Video je ubrzo postao viralan i skupio više od 473.000 lajkova. U komentarima su se mnogi našalili da su psi napravili „žurku čim je vlasnik otišao“, dok su drugi u šali optužili border kolija da je otvorio vrata, a zatim se pretvarao da nema nikakve veze sa celim incidentom.

Vlasnica je smejući se priznala da je zapravo kriva njena zaboravnost i dodala da je na spisak obaveza morala da doda i neplanirano čišćenje.