U Ulici Dimitrija Tucovića u Vršcu, dogodilo se monstruozno ubistvo i pokušaj ubistva maloletnika.

Kako se saznaje, do tragedije je došlo posle ponoći nakon svađe dve grupe maloletnika starih od 15 do 17 godina.

Tinejdžer P. N. (17) izvadio je u jednom trenutku nož i dve godine mlađeg dečaka V. S. nasmrt preklao. Nakon toga, P. N. je napao i M. V. kog je izbo nožem, a povređeni tinejdžer je odmah prebačen u bolnicu.

Ranjeni dečak je zbrinut u vršačkoj bolnici u stabilnom stanju.

Kako se saznaje, do napada je došlo nakon svađe u jednom vršačkom lokalu, gde su maloletnici bili na proslavi rodenđana.

Kada su dvojica petnaestogodišnjaka izašla iz lokala, P. N. je sa nožem u ruci pošao za njima i stigao ih na uglu dve ulice, gde ih je napao.

Osumnjičeni maloletnik je posle krvavog pira pobegao ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila. Stravični zločin dogodio se u januaru 2016. godine.

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