Mali pas koji je nestao tokom proslave Dana nezavisnosti SAD, početkom jula, spasen je pošto je pronađen kako pliva u zalivu San Franciska!

Policija Istočnog Palo Alta primila je 16. jula poziv građana koji su prijavili da su videli psa kako ulazi u vodu kod mosta Dambarton. Prema navodima vatrogasne službe Menlo Parka, pas je "samo nastavio da pliva".

Vatrogasni okrug Menlo Park mobilisao je najmanje dva kamiona, čamac i vazdušni čamac u poteru za psom. Spasioci su ga prvo posmatrali sa zemlje dvogledom. Kasnije su koristili dron dok su ga pratili iz vode.

Odeljenje je kasnije objavilo snimak spasavanja psa na društvenim mrežama. I vatrogasci i policajci su pomogli u spasavanju nestalog psa.

Dodatni snimci koje je objavila policijska uprava Istočnog Palo Alta prikazuju psa koga prate galebovi u vodi. Prema InMenlu, pas je spašen pola milje od obale. Vlasti su kasnije predale slučaj lokalnom Društvu za sprečavanje okrutnosti prema životinjama (SPCA), koje je pronašlo porodicu šteneta i vratilo ga.

„Pas i porodica su ponovo zajedno“, navodi se u objavi vatrogasnog okruga Menlo Park na Instagramu, piše Guardian.