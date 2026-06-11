Dok je pljusak kvasio travnjak, stariji pas Ben i mačak Henri sedeli su na bezbednoj i suvoj verandi. U videu objavljenom na Instagramu, drugi retriver Tedi je mokro dvorište pretvorio u svoje igralište, a celu scenu, sličnu porodičnoj komediji, snimio je vlasnik.

Video je objavljen sa natpisom: „Tedijeva ljubav prema ludorijama na kiši ne poznaje granice.“ Profil prati avanture pasa Bena, Hane i Tedija i mačka Henrija. U snimku, Tedi stoji na sredini dvorišta dok Ben i Henri posmatraju sa suve verande.

Tekst na ekranu prvo opisuje tuširanje kao „Tedijevo omiljeno vreme“. Ben zatim izgleda kao da ga osuđuje sa vrata, dok natpisi duhovito prenose njegove misli: „Mama. Tedi je takva sramota“. Inače, Tedi se valja po mokroj travi, vrti se jureći svoj rep i slavi kada ga uhvati. U poruci se šali: „Opet sam uhvatio svoj rep, JUHUUU“, nakon čega sledi pitanje: „Šta bih sledeće mogao da uradim?“

Na tremu, stariji retriver Ben i mačak Henri kao da sve prijavljuju svojim vlasnicima. Jedan natpis glasi: „Mama, opet je uhvatio svoj rep“, dok na Henrijevoj strani piše: „Vidiš li ovo?“ Tedi im kasnije prilazi i pita: „Prijatelji, želite li da se igrate sa mnom?“, ali odgovor deluje očigledno jer poslednji natpis glasi: „Zašto se ne igrate?“



Korisnici su u komentarima izrazili oduševljenje Tedijevom radošću. „Bravo Tedi! Radije bih se igrao na kiši nego na vrelom letnjem suncu“, napisao je jedan pratilac. Još jedan je dodao: „Tedi živi život punim plućima, ostavite ga na miru.“ Treći je prokomentarisao: „Mokra trava čini valjanje još zabavnijim.“ Jedan korisnik je scenu nazvao „Tedijevom slatkom verzijom 'Plesa na kiši'!“, dok je drugi zaključio: „Želim da budem više kao Tedi. On definitivno živi najbolji mogući život.“