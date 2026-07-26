U ovom času snažan oblačni sistem sa pljuskovima i grmljavim zahvatio je Podrinje i u nastavku poslepodneva premeštaće se dalje preko Kolubarskog okruga, prema Mačvi i širem podrućju Beograda.

Na svom putu doneće pljuskove sa grmljavinom, a ovaj sistem oko 17 časova mogao bio zahvatiti i delove Beograda.U ostalim predelima Srbije preovladava sunčano i veoma topolo, a temperature dostižu čak 34 stepena.

Kasnije poslepodne i uveče u severnim i zapdnim, a sutra i u ostalim predelima Srbije biće uslova za povremene pljuskove sa grmljavinom.

S obzirom na aktuelne vremenske prilike treba redovno pratiti državne nadležne sužbe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Telegraf.rs)