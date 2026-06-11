Visoki kazneni sud u Zagrebu potvrdio je presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Nekadašnji komandant odbrane grada osuđen je na sedam godina zatvora, dok su Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić i Zdravko Dragić, pripadnici takozvanog posebnog diverzantskog voda bivše Operativne zone Osijek, dobili zatvorske kazne od četiri, odnosno tri godine.

Tokom dugogodišnjeg sudskog postupka utvrđeno je da su srpski civili odvođeni iz svojih domova u podrume i garaže, gde su bili izloženi brutalnim mučenjima i ubistvima. Tela žrtava potom su bacana u Dravu.

Posebnu pažnju javnosti svojevremeno je izazvao slučaj poznat kao „Selotejp“, u kojem su žrtvama lepljena usta, nakon čega su prepuštane grupama zaduženim za mučenje i likvidaciju. Sud je utvrdio da je Glavaš bio upoznat sa tim zločinima i da je imao ključnu ulogu u tadašnjem sistemu vlasti u Osijeku.

Nekadašnji predsednik Hrvatske Ivo Josipović oduzeo je Glavašu ratna odlikovanja, ali mu ih je kasnije vratio aktuelni predsednik Zoran Milanović. Pojedine organizacije u Hrvatskoj ponovo su zatražile da mu se odličja oduzmu.

Predsednik Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac ocenio je da je izrečena kazna neprihvatljiva.

– Ne može se govoriti o zadovoljenju pravde za porodice žrtava. Glavaševa grupa slala je poruku svim Srbima šta ih čeka ukoliko ostanu u Hrvatskoj. Ubijen je veliki broj ljudi – rekao je Štrbac.

Detalje zločina svojevremeno je javno izneo Krunoslav Fehir, nekadašnji pripadnik „Branimirove osječke bojne“ i ključni svedok u procesu protiv Glavaša. Suđenja su trajala gotovo dve decenije, a Glavaš je deo kazne već odslužio u Bosni i Hercegovini, gde je proveo više od pet godina.

Posle izricanja presude, Glavaš je poručio da će „još imati posla sa njim u zatvoru“ i dodao da ovog puta nema nameru da napušta Hrvatsku.