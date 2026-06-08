Šetnja komšilukom za mladog zlatnog retrivera Bauzera pretvorila se u pravu potragu za blagom kada je naišao na kutiju odbačenih predmeta. Dok bi većina samo prošla pored njih, Bauzer je ugledao nešto vredno istraživanja i nekoliko trenutaka kasnije ponosno je krenuo kući sa svojom novom „bebom“, piše Dogtajm.

Video objavljen na Instagramu prikazuje Bauzera u tačnom trenutku otkrića. Kako je navedeno u opisu, komšija se nedavno iselio i ostavio nekoliko kutija sa raznim predmetima za sakupljanje smeća, a među njima je bio i poseban plišani medved.

Ali Bauzer je imao druge planove za njih. Vođen vekovnim instinktom svoje rase da nežno donosi predmete, pažljivo je pregledao kartonsku kutiju punu starih igračaka i odmah je izabrao plišanu životinju koju će zadržati kao svoju „bebu“.

Pas je srećno kaskao niz ulicu, ponosno noseći svoje novo blago sve do kuće. na snimku se vidi kako se igra sa medvedom, spava sa njim... Bauzer ne može da sakrije svoje oduševljenje. Počeo je da skače po kauču u dnevnoj sobi, ni na trenutak ne ispuštajući plišanu igračku iz usta.

Vlasnik je video propratio rečima da je sreća u malim stvarima.

Preslatki video je za samo jedan dan sakupio više od 5,5 hiljada lajkova, a korisnici interneta bili su oduševljeni njegovom iskrenom srećom: „Zaista je istina da je jedno smeće blago drugom“, „Ovo je najslađe“, „Najslađa mala duša“, „Slatka beba“.