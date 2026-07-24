U Srbiji će u petak, 24. jula biti promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje uz slab i umeren, severozapadni vetar koji će posle podne biti u pojačanju, a temperature će varirati od 10 do 26 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo sa dužim sunčanim intervalima i najvišu dnevnu temperaturu oko 25 stepeni.

Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplo, os nedelje do utorka oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, a od utorka ponovo sunčano uz postepeni porast temperature.

Biometeorološka prognoza

Većina hronično obolelih osoba može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije, najavio je RHMZ.