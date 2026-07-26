Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je večeras novu meteorološku najavu u kojoj upozorava da će tokom noći biti promenljivo oblačno, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u pojedinim delovima Srbije.

Prema prognozi, od 21 do ponoći kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na istoku Srbije.

Posle ponoći padavine će zahvatiti područje Kosova i Metohije, kao i zapadnu i jugozapadnu Srbiju.

Pred samo svitanje, kiša i lokalni pljuskovi očekuju se i u Vojvodini, Beogradu i centralnim krajevima Srbije, pa se građanima savetuje oprez ukoliko rano ujutru kreću na put ili odlaze na posao.

Meteorolozi navode da će vreme tokom noći biti promenljivo oblačno, a padavine neće zahvatiti sve krajeve istovremeno, već će se postepeno premeštati preko zemlje.

Građanima se preporučuje da prate naredna upozorenja RHMZ-a, posebno ukoliko se nalaze na otvorenom ili planiraju putovanja u područja gde su mogući pljuskovi sa grmljavinom.

Vreme narednih dana

Prema prognozi RHMZ-a, u ponedeljak (27. jula) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali će ponegde biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, na planinama povremeno i jak, koji će tokom dana skrenuti na severozapadni, dok će u Vojvodini posle podne biti u pojačanju. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.

U utorak (28. jula) u većini krajeva zadržaće se suvo vreme uz duže sunčane intervale. Tek ponegde u planinskim predelima moguć je kratkotrajan pljusak.

Od srede (29. jula) sledi novo jačanje toplotnog talasa. Očekuje se pretežno sunčano i sve toplije vreme, uz maksimalne temperature od 34 do 38 stepeni, dok bi početkom avgusta u pojedinim delovima Srbije temperatura mogla da dostigne i oko 40 stepeni, najavio je RHMZ.