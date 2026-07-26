Beograd se ovog poslepodneva našao na rubu oblačnog sistema koji se iz zapadne Srbije premešta ka severoistoku, pa u pojedinim delovima grada i na periferiji već ima kratkotrajne kiše. Prema informacijama sa terena, slaba kiša zabeležena je i u Padinskoj Skeli i Borči, dok je u većem delu prestonice i dalje suvo.

Oblačni sistem sa pljuskovima i grmljavinom prethodno je zahvatio Podrinje i preko Kolubarskog okruga nastavio kretanje ka Mačvi i širem području Beograda. Na svom putu lokalno donosi kišu i grmljavinske pljuskove, ali padavine nisu ravnomerno raspoređene.

U ostalim delovima Srbije i dalje preovlađuje sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature koje dostižu i 34 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se u 17 časova i saopštio da oblačnost koja na području Srema, Beograda i šire okoline, kao i Šumadije, mestimično uslovljava kišu i retku pojavu pljuskova sa grmljavinom, u narednom satu nastavlja premeštanje ka južnom Banatu i Pomoravlju.

Kako navodi RHMZ, u ostalim krajevima Srbije zadržaće se uglavnom suvo vreme uz umereno naoblačenje.

Vreme narednih dana

U ponedeljak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali će lokalno biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar, koji će tokom dana skrenuti na severozapadni, dok će u Vojvodini posle podne biti u pojačanju. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.

U utorak se u većini mesta očekuje suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, dok je poneki kratkotrajan pljusak moguć samo u planinskim predelima.

Od srede sledi novi porast temperature. RHMZ najavljuje sunčano i sve toplije vreme, uz maksimalne temperature od 34 do 38 stepeni, a lokalno i oko 40 stepeni.

Zbog promenljivih vremenskih prilika i mogućih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, građanima se preporučuje da prate najnovija upozorenja i prognoze RHMZ-a.