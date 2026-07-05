Platforma WhatsApp, koja ima oko 3 milijarde naloga u svetu, najavila je uvođenje korisničkih imena..

Korisnička imena umesto broja telefona

U narednih nekoliko meseci biće uvedena mogućnost da korisnici koriste korisnička imena umesto brojeva telefona.

Platforma je objavila da će ljudi moći da uklone ili promene svoja korisnička imena u bilo kom trenutku. Kada aplikacija bude potpuno aktivirana, korisnici WhatsApp-a će moći da se povežu tek nakon razmene korisničkih imena. I dalje će postojati opcije za blokiranje ili prijavljivanje spama.

Imena će biti ograničena na 35 karaktera i postojaće neka ograničenja u njihovom izboru. Imena i funkcije nekih visokih zvaničnika i poznatih ličnosti neće biti dostupne nikome drugom.

Postepeno uvođenje korisničkih imena

Alis Njutn-Reks, šefica proizvoda u WhatsApp rekla je da je čula od korisnika da ne žele uvek da dele svoje brojeve telefona kako bi ostali u kontaktu sa drugima, posebno u grupnim ćaskanjima.

Kako je napomenula, nada se da će ova funkcija „dati korisnicima kontrolu nad načinom na koji žele da se pojave“ u aplikaciji.

Prema najavama, korisnička imena za WhatsApp biće uvođena „postepeno tokom narednih meseci“ i korisnici će biti obavešteni kada im se korisničko ime aktivira.Oni koji žele da rezervišu korisničko ime mogu to da urade putem podešavanja naloga u aplikaciji. Opcija za rezervaciju korisničkog imena pojaviće se kada bude dostupna.

Mogućnost rezervacije nije dostupna u WhatsApp veb ili desktop verziji. Kompanija je saopštila da će imati mogućnost za kreatore, mala preduzeća i organizacije da uzmu korisničko ime koje imaju na Instagram-u ili Facebook-u radi doslednosti. Ali svako ko želi da uskladi svoje korisničko ime na „WhatsApp-u“ sa onim koje ima na bilo kojoj drugoj „Meta“ aplikaciji moraće da ga poveže sa svojim postojećim nalozima u Centru naloga.

To znači da će neki korisnički podaci biti deljeni između više aplikacija, kao što su Threads i Messenger.

Neki su se žalili na društvenim mrežama da se opcija za rezervisanje korisničkog imena još uvek nije pojavila. Kompanija kaže korisnicima da „provere da li su preuzeli najnoviju verziju WhatsApp-a i prate ažuriranja koja dobijaju u aplikaciji“.

Kada opcija izbora korisničkog imena bude u potpunosti implementirana, pojedinačni brojevi telefona više neće biti vidljivi na „WhatsApp-u“, piše BBC.