Bil Gejts je ranije naveo tri profesij na koje veštačka inteligencija neće uticati, a sada je dodao i četvrtu.

4 profesije neće biti ugrožene

Kao jedan od pionira tehnološke ere, Gejtsove procene nose posebnu težinu. Početkom godine, kako je objavio Ekonomik Tajms, naveo je tri profesije koje će i dalje biti potrebne u doba automatizacije: programeri, biolozi i radnici u energetskom sektoru, naveo je Economic Times.

Sada je na tu listu dodao i profesionalne sportiste.

Tokom nastupa u emisiji Džimija Falona, Gejts je objasnio svoj stav: „Znate, kao bejzbol. Nećemo gledati računare kako igraju bejzbol.“

Na pitanje voditelja da li će nam uopšte biti potrebni ljudi za većinu poslova u budućnosti, Gejts je odgovorio prilično otvoreno, što je izazvalo brojne reakcije. „Ne za većinu stvari - mi ćemo odlučiti“, rekao je, dodajući da će ljudi i dalje obavljati određene zadatke, ali u mnogo manjoj meri nego danas.

„Dakle, biće nekih stvari koje ćemo zadržati za sebe, ali što se tiče proizvodnje, transporta i rasta hrane, vremenom će to u osnovi postati rešeni problemi“, dodao je.

Veštačka inteligencija ugrožava 40 poslova

U studiji iz 2025. godine, Majkrosoft je naveo 40 poslova koji su „najviše izloženi riziku“ da postanu suvišni zbog porasta veštačke inteligencije.

Viši istraživač u Majkrosoftu, Kiran Tomlinson, objasnio je da studija „istražuje koje kategorije poslova mogu produktivno koristiti četbotove sa veštačkom inteligencijom, a ne oduzimati ili zamenjivati radna mesta“, piše Lad Bible.

Međutim, poslovi sa najvećim preklapanjem sa mogućnostima veštačke inteligencije su:

tumači i prevodioci (98%),

istoričari (91%),

matematičari (91%),

lektori (91%),

programeri automatizovanih sistema (90%),

pisci i autori (85%),

statistički asistenti (85%),

prodajni predstavnici (84%),

tehnički pisci (83%) i

novinari (81%).