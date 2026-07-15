Astrološkinja Bela Luna ističe da je jul zuzetno moćan mesec, ispunjen prilikama za napredak.

Iako će svi osetiti ovaj pozitivan talas energije, ova četiri horoskopska znaka će imati najviše koristi. Tokom jula prolaze kroz period rasta i transformacije i doživljavaju značajne promene..

Lav

„Ne samo da ste glavni junak ovog meseca, već ćete to biti i tokom naredne godine“, kaže Luna.

Jupiter je krajem juna ušao u znak Lava i tu će ostati do jula 2027. godine. To znači da vas u narednim mesecima očekuje više prilika za napredovanje, uspeh i veću vidljivost.Jupiter u Lavu nagrađuje hrabre i odlučne. Ovo je odličan period za ostvarivanje želja, zato se usudite da napravite veliki korak. Vaši snovi mogu postati stvarnost.

„Zračićete izuzetno pozitivnom energijom koja će u vaš život privlačiti dobre ljude i okolnosti. Sada je pravi trenutak da se pokažete, zablistate i krenete za svojim snovima“, dodaje astrološkinja.

Rak

Jul će za Rakove biti intenzivan zbog retrogradnog Merkura, koji ostaje u njihovom znaku do 23. jula. Ovaj period vraća uspomene i stare emocije koje je potrebno razrešiti. Iako neće biti lako, upravo će vas to osloboditi svega što vas je do sada kočilo i otvoriti prostor za mnogo bolje prilike.

„Prelepi mlad Mesec u vašem znaku sredinom meseca pruža vam šansu za potpuno novi početak“, objašnjava Luna. Istovremeno, Jupiter ulazi u vaše polje finansija, donoseći mogućnosti za veću zaradu, prosperitet i finansijsku stabilnost.

Devica

Venera je 9. jula ušla u znak Device i tu ostaje do početka avgusta.

Planeta ljubavi i lepote čini vas privlačnijim, harizmatičnijim i sigurnijim u sebe. Do kraja jula privlačićete i ljude i poslovne prilike.

Vaša energija biće toliko snažna da će vas teško ko moći da ignoriše. Ovo je idealan period za ostvarenje želja, bilo da je reč o ljubavi ili novim načinima zarade. Razmislite šta zaista želite i usudite se da napravite prvi korak. Tako možete stvoriti život o kojem dugo maštate.

Blizanci

Za Blizance će jul biti dinamičan i pun dešavanja, ali upravo u takvim okolnostima oni najbolje funkcionišu.

Mars je krajem juna ušao u vaš znak i doneo vam više energije, strasti i odlučnosti. Bićete spremni da izađete iz rutine i krenete putem koji zaista želite, bez obzira na tuđa očekivanja.

Do kraja jula postaćete najveselija, najkreativnija i najenergičnija verzija sebe, što će vam pomoći da maksimalno iskoristite sve prilike koje vam se ukažu.

„Bićete puni kreativnih ideja, a intuicija će vam biti izuzetno snažna“, kaže Luna. Zato verujte sebi i ne oklevajte. Sada je pravo vreme da krenete ka onome što zaista želite, piše Your Tango.