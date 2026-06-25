Nova zaštita dostupna je za Android i iPhone uređaje, a prikazuje se pre otvaranja razgovora sa brojem koji korisnik ranije nije kontaktirao.

Upozorenje prikazuje u kojoj je zemlji broj registrovan, da li je sačuvan u kontaktima i da li korisnik sa tom osobom deli neku zajedničku grupu. Na osnovu tih informacija korisnik može da odluči da li želi da nastavi razgovor.

Prevaranti često koriste taktiku slanja poruka sa novog broja, predstavljajući se kao član porodice, prijatelj ili kolega uz objašnjenje da su promenili broj telefona. Upravo na to poverenje računaju kako bi naveli žrtvu da nastavi komunikaciju.

WhatsApp novim upozorenjem pokušava da prekine taj obrazac tako što korisniku daje dodatne informacije pre nego što otvori razgovor. Na primer, ukoliko osoba tvrdi da se nalazi u Srbiji, a broj je registrovan u drugoj zemlji, to može predstavljati znak za dodatni oprez.

Stručnjaci preporučuju da korisnici pažljivo provere prikazane informacije, potvrde identitet osobe putem drugog kanala komunikacije ili preko zajedničkog poznanika i ne započinju razgovor ukoliko im bilo šta deluje sumnjivo.

Nova funkcija nije nepogrešiva. Upozorenje se možda neće prikazati ako je broj već sačuvan u kontaktima, bilo slučajno ili kao posledica socijalnog inženjeringa, dok će se ponekad pojaviti i kod legitimnih kontakata koji su u međuvremenu promenili broj telefona.

Nova funkcija postepeno stiže korisnicima WhatsAppa širom sveta na Android i iPhone uređajima, piše wabetainfo.