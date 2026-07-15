Iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova podsećaju da je francuski predsednik Emanuel Makron na samitu zemalja tzv. "koalicije voljnih" izjavio da su "planovi za raspoređivanje snaga, koje će biti stacionirane daleko od linije fronta, već pripremljeni, kao i da će u narednim mesecima u evropskim državama koje se graniče sa Ukrajinom biti održane njihove vojne vežbe".

"U tom kontekstu želimo još jednom da naglasimo da je za našu zemlju neprihvatljivo raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata zemalja takozvane 'koalicije voljnih' na teritoriji Ukrajine. To bi, ponavljam, faktički značilo stranu vojnu intervenciju i povećanje pretnji po bezbednost Rusije", ističu.

Podsetimo, članice "koalicije voljnih" okupile su se u ponedeljak u Parizu radi dogovora o daljoj podršci Ukrajini, nakon koga je francuski predsednik Emanuel Makron rekao da će Ukrajini biti isporučeno i 16 borbenih aviona "rafal", kao i da su se saveznici Ukrajine dogovorili da počnu vojne vežbe u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, u okviru plana za formiranje multinacionalnih snaga koje bi bile raspoređene "nakon postizanja prekida vatre sa Rusijom".