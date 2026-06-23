Putnike širom Evrope u narednim godinama mogle bi da sačekaju značajne promene kada je reč o avionskim kartama i ručnom prtljagu.

Nakon dugih pregovora između evropskih institucija postignut je okvirni dogovor o novim pravilima koja bi mogla da stupe na snagu 2027. godine. Cilj je veća transparentnost cena i jasnija prava putnika, ali deo avio-industrije upozorava da bi posledice mogle biti drugačije nego što se očekuje.

Besplatan ručni prtljag za sve putnike

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na ručni prtljag.

Prema predlogu, putnici bi pored torbe ili rančića koji staju ispod sedišta mogli besplatno da unesu i manji kofer ili dodatni ručni prtljag u kabinu.

To bi predstavljalo veliku promenu za korisnike niskobudžetnih avio-kompanija, koje danas često dodatno naplaćuju veće torbe i kofere koje putnici žele da unesu u avion.

Za mnoge putnike ovo bi značilo manje dodatnih troškova i jednostavnije planiranje putovanja.

Zašto avio-kompanije nisu oduševljene?

Predstavnici avio-industrije smatraju da nova pravila mogu imati i neželjene posledice.

Njihov glavni argument jeste da bi obavezno uključivanje većeg ručnog prtljaga u osnovnu cenu karte moglo povećati početne cene koje putnici vide tokom pretrage letova.

Danas mnoge niskobudžetne kompanije nude veoma niske početne tarife, dok se dodatne usluge poput izbora sedišta ili većeg prtljaga doplaćuju naknadno.

Ako nova pravila budu usvojena u predloženom obliku, deo tih dodatnih troškova mogao bi automatski da bude uključen u početnu cenu karte.

Menja se način prikazivanja cena

Jedna od ključnih izmena odnosi se upravo na transparentnost cena.

Po novim pravilima, pretraživači letova i platforme za rezervaciju morali bi da prikazuju cenu koja uključuje i dodatni ručni prtljag.

To znači da bi putnici na prvi pogled mogli da vide više cene nego danas, čak i ako bi ukupni troškovi putovanja ostali slični.

Kritičari predloga upozoravaju da bi na taj način mogla da nestane mogućnost prikazivanja najjeftinijih tarifa koje trenutno privlače veliki broj putnika.

Šta ostaje isto?

Iako se pravila o prtljagu menjaju, prava putnika u slučaju kašnjenja letova za sada ostaju nepromenjena.

Putnici će i dalje imati pravo na finansijsku nadoknadu ukoliko let kasni više od tri sata.

Visina odštete zavisi od dužine leta:

250 evra za kraće letove

400 evra za letove srednje dužine

600 evra za duže međunarodne letove

Ova pravila ostaju među najvažnijim zaštitama putnika u Evropskoj uniji.

Da li će putnici zaista uštedeti?

To je pitanje na koje trenutno niko nema precizan odgovor.

S jedne strane, nova regulativa mogla bi da smanji broj dodatnih naknada i skrivenih troškova tokom kupovine karte.

Sa druge strane, avio-kompanije upozoravaju da bi više usluga uključenih u osnovnu cenu moglo dovesti do skupljih početnih tarifa.

Stručnjaci smatraju da će pravi efekti biti vidljivi tek nakon primene novih pravila i prilagođavanja poslovnih modela avio-prevoznika.

Za putnike to znači da bi od 2027. godine kupovina avionskih karata mogla postati jednostavnija i transparentnija, ali nije sigurno da će putovanja zbog toga biti i jeftinija.