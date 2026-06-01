Tvejtsov glečer ili, kako ga zovu, “glečer sudnjeg dana” približava se potpunom “kolapsu”.

Reč je o jednom od najvećih glečera na svetu koji se prostire na površini približno jednakoj teritoriji Velike Britanije.

Ukoliko bi se jednog dana potpuno urušio, mogao bi da podigne globalni nivo mora za oko 65 centimetara, što bi imalo ozbiljne posledice za priobalne gradove širom sveta.

Glečer se ubrzano topi

Naučnici su posebno zabrinuti zbog ledene police poznate kao Thwaites Eastern Ice Shelf (TEIS), plutajuće mase leda koja deluje kao svojevrsni „oslonac“ i usporava oticanje ogromnih količina leda u okean.

Ova ledena struktura debela je više od 350 metara i prostire se na oko 1.500 kvadratnih kilometara. Međutim, sve toplije okeanske vode ispod nje ubrzano je tope i slabe njenu strukturu. Prema rečima geofizičara Robert Larter iz British Antarctic Survey, raspad ledene police je „veoma verovatan tokom ove godine“.

„Poslednji deo ledene police ispred glečera spreman je da se raspadne. Ne znamo tačno kako će do toga doći, ali gotovo je sigurno da će se dogoditi“, rekao je Larter.

Satelitski snimci pokazuju da se na ledenoj polici pojavljuje sve više pukotina. Posebno zabrinjava činjenica da se one sada formiraju duž takozvane linije uzemljenja – mesta gde plutajući led prelazi u led koji leži na čvrstom tlu. Istraživači smatraju da je to znak da je unutrašnja struktura ledene police ozbiljno narušena i da se ona doslovno kida pod sopstvenim opterećenjem.

Između januara 2020. i januara 2026. godine brzina kretanja ledene police utrostručila se i premašila 2.000 metara godišnje. Tokom prvih meseci ove godine ubrzanje je postalo još izraženije.

Otapanje glečera utiče na nivo mora

Mnogi stručnjaci upozoravaju da bi nestanak ledene police mogao da ubrza oticanje leda iz samog glečera u okean. Bez ovog prirodnog „kočionog sistema“, glečer bi mogao da počne da gubi masu znatno brže.

Već sada ovaj glečer utiče na porast nivoa mora. Ipak, nisu svi naučnici saglasni da će kolaps ledene police automatski izazvati dramatične promene.

Glaciolog Daniel Goldberg sa Univerziteta u Edinburgu smatra da je raspad ledene police gotovo izvestan, ali upozorava da je njen uticaj na stabilnost čitavog glečera možda precenjen.

Prema modelima koje je njegov tim razvio, uklanjanje postojeće ledene police nije dovelo do značajno bržeg propadanja samog glečera u poređenju sa scenarijem u kojem polica ostaje netaknuta.

Naučnici iz celog sveta prate promene na Antarktiku

Iako postoje različita mišljenja o brzini budućih promena, većina stručnjaka slaže se da je dugoročno povlačenje Thwaites glečera praktično neizbežno.

Neke procene sugerišu da bi do 2067. godine glečer mogao da gubi i do 200 gigatona leda godišnje. Međutim, pitanje kada bi mogao da dođe do potpunog kolapsa ostaje otvoreno – procene se kreću od nekoliko decenija do više vekova.

Ono što je sigurno jeste da se Thwaites smatra jednim od najvažnijih pokazatelja klimatskih promena na Antarktiku, a njegovo ponašanje pažljivo prate naučnici širom sveta.

Predviđeni raspad istočne ledene police ne znači da će nivo mora naglo porasti preko noći, ali predstavlja još jedan znak da se procesi topljenja na Antarktiku ubrzavaju i da bi njihove posledice mogle da se osećaju decenijama, piše Daily Mail.