Ovi naizgled sasvim obični, bazični tasteri u navigacionoj traci zapravo kriju neverovatno moćne, tajne prečice koje instant ubrzavaju rad telefona, drastično olakšavaju multitasking i maksimalno skraćuju put do svakodnevnih funkcija za koje ste mislili da zahtevaju gomilu kliktanja.

Ukoliko želite da vaš pametni uređaj konačno prodiše i da ga prilagodite svojim potrebama, vreme je da naučite ove genijalne trikove koje proizvođači često kriju duboko u sistemskim podešavanjima.

Najkorisniji trik za koji niko ne zna krije se u običnom kvadratu!

Da li ste znali da dugme za pregled pokrenutih aplikacija (čuveni kvadrat) ima skrivenu funkciju koja menja sve? Ako uradite dupli dodir (double tap) na kvadrat, telefon vas momentalno i bez ikakvog kašnjenja vraća na prethodno otvorenu aplikaciju!

Ova Android zamena za prepoznatljivu računarsku prečicu Alt+Tab idealna je za situacije kada istovremeno koristite dva programa – na primer, dok prepisujete komplikovane kodove iz SMS poruka, prebacujete podatke u kalendar ili kopirate brojeve telefona iz pretraživača u imenik. Nema više potrebe da otvarate ceo meni i tražite gde ste stali, jedan brzi dupli klik rešava sve!

Aktivirajte četvrti taster i "čovečuljka" na ekranu

Pored standardna tri dugmeta na koja ste navikli, svojoj navigacionoj traci možete ručno da dodate i fantastični četvrti taster. Sve što treba da uradite jeste da uđete u podešavanja pristupačnosti (Accessibility) i uključite opciju "Dugme za pristupačnost". Na dnu ekrana će se istog trenutka pojaviti potpuno nova, diskretna ikonica malog čovečuljka. Ovo dugme možete sami programirati da vrši napredne funkcije – da jednim klikom otvara menadžer lozinki, trenutno aktivira lupu na ekranu, uključuje tamni režim ili pokreće bilo koju drugu omiljenu funkciju.

Kako da upravljate džinovskim ekranom samo jednim palcem?

Dok moderni, veliki ekrani pružaju vrhunsku preglednost za gledanje video-snimaka, oni istovremeno užasno otežavaju upravljanje uređajem jednom rukom, pogotovo kada ste u pokretu ili prevozu. Android ovaj problem rešava namenskim skrivenim režimom rada.

Nakon što ovu opciju aktivirate u sistemskim podešavanjima, dvostruki pritisak na taster "Home" (krug) privremeno će smanjiti i spustiti kompletan prikaz ekrana u donji ugao, čineći apsolutno sve aplikacije i gornje menije dostupnim vašem palcu.

Brutalna olakšica za vlasnike Samsung telefona

Za sve one koji u džepu nose Samsung pametne telefone, dostupne su još naprednije i moćnije modifikacije. Korišćenjem zvanične Samsungove aplikacije Good Lock i njenog specijalnog modula NavStar, u navigacionu traku možete direktno da integrišete namensko dugme za slikanje ekrana (screenshot). Ova funkcija u potpunosti eliminiše potrebu za komplikovanim i simultanim stiskanjem fizičkih tastera sa strane kućišta, što ne samo da drastično ubrzava proces hvatanja beleški, već i trajno smanjuje mehaničko habanje i kvarenje samih dugmića na telefonu.

Iako ove skrivene funkcionalnosti kod većine korisnika nažalost ostaju potpuno neiskorišćene, one donose najuočljiviju i najveću razliku u svakodnevnom radu. Uz minimalno uloženo vreme za brzu konfiguraciju, vaša navigaciona traka prestaće da bude samo skup bazičnih komandi i postaće vaš najmoćniji alat za upravljanje telefonom!