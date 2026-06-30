WhatsApp će uskoro omogućiti korisnicima da koriste korisničko ime umesto deljenja broja telefona kada žele da započnu razgovor.

Iako će i dalje biti potrebno uneti broj telefona tokom registracije, više ga neće biti potrebno deliti sa drugim ljudima da bi se započeo ćaskanje. Umesto toga, korisnici će moći da navedu svoje korisničko ime, što je uvedeno kao mera zaštite privatnosti, jer je broj telefona lični podatak povezan sa mnogim aspektima života.

WhatsApp navodi da ova opcija nije zamišljena kao klasična društvena mreža, jer neće biti javnog imenika korisnika niti preporuka za dodavanje prijatelja.

Takođe, korisničko ime ne mora biti isto kao na drugim platformama poput Instagrama ili Fejsbuka. U praksi će sistem funkcionisati slično: svi će moći da izaberu jedinstveno korisničko ime i da ga podele sa ljudima koje žele da kontaktiraju, nakon čega će moći da započnu razgovor bez otkrivanja svog broja telefona.

Nova opcija će postati podrazumevana kada bude potpuno aktivirana, tako da će se svi novi razgovori pokretati putem korisničkog imena umesto broja telefona.

Od sada će korisnici moći da rezervišu svoje korisničko ime putem najnovije verzije aplikacije u podešavanjima (Podešavanja → Nalog → Korisničko ime), ali će funkcija biti u potpunosti dostupna tek kasnije tokom godine, kada WhatsApp obavesti korisnike.

Kompanija ističe da idealno korisničko ime treba da bude jedinstveno i poznato samo ljudima sa kojima korisnik želi da komunicira, a po potrebi će aplikacija ponuditi i generator korisničkih imena, piše Yahoo.

Takođe, kreatori, mala preduzeća i organizacije moći će da preuzmu ista korisnička imena koja već koriste na Instagramu ili Fejsbuku.