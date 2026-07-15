S. J. (67), izgubio je život u požaru koji je danas izbio u stanu na Vračaru u Beogradu.

Nesrećni čovek je, kako saznajemo, bio vlasnik izgorelog stana, a njegovo telo pronađeno je u kupatilu.

Ekipa Alo! zatekla je dramatičan prizor na licu mesta kada su dežurne ekipe oko 15.20 sati iznele telo nesrećnog čoveka. U ulazu zgrade se oseća dim od paljevine, a pored ulaznih vrata stana, u kojem je S. J. stradao, vidljivi su i tragovi krvi pokojnika, kojem su na tom mestu lekari pokušavali da pomognu.

Požar u stanu u prizemlju buknuo je oko 13 časova, a kako saznajemo na licu mesta sumnja se da se S. J, koji je živeo sam u stanu, ugušio od dima u kupatilu.

Dim su primetile komšije koje su potom pozvale vatrogasce. Na mesto događaja stigle su i policija i ekipa Hitne pomoći, ali, nažalost, muškarcu nije bilo spasa.

- Video sam gust dim kako izbija kroz prozor. Ubrzo su se začule sirene i stigli su vatrogasci. Nadali smo se da će uspeti da ga spasu, ali smo kasnije čuli najgore vesti - kaže jedan od stanara zgrade.

Komšinica dodaje da je još uvek u šoku zbog svega što se dogodilo.

- Svi smo potreseni. Dim se osetio još jutros, ali vatrogasce su komšije pozvale tek kad je buknuo požar, jer nismo znali šta se dešava. Komšija je pronađen u kupatilu, verovatno se taj mučenik onesvestio - rekla je ona.

Jedan od stanara dodaje da se u jednom trenutku osetio jak miris paljevine.

- Otvorio sam vrata stana i hodnik je već bio pun dima. Vatrogasci su brzo reagovali i dali sve od sebe, ali, nažalost, ishod je tragičan.

Tačan uzrok izbijanja požara se utvrđuje.

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