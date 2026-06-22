Problemi su prijavljeni u više zemalja, a korisnici prijavljuju poteškoće sa učitavanjem objava, osvežavanjem sadržaja i prijavljivanjem na svoje naloge.

Prema podacima servisa Downdetector, koji prati prekide u radu internet servisa, više od 30 hiljada korisnika prijavilo je poremećaje u radu X mreže oko 16 sati. Najčešće prijavljeni problemi odnose se na nemogućnost pristupa početnoj stranici, učitavanja fida i korišćenja mobilne aplikacije.

Za sada nije poznato šta je uzrokovalo poteškoće, a kompanija nije objavila zvanično objašnjenje. Broj prijava nastavlja da raste, što ukazuje da je problem pogodio korisnike širom sveta.

Korisnici su se brzo svrstali u odeljak za komentare na platformi Downdetector, pretvarajući stranicu sa prekidima u improvizovanu sobu za ćaskanje dok su čekali da se usluga vrati.

X je nedostupan hiljadama korisnika koji se žale na prekinute vremenske rokove i poruke o greškama na platformi.