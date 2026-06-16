Prilikom uređenja kupatila većina ljudi najviše pažnje posvećuje pločicama, sanitarijama i rasveti, dok se organizacija prostora često ostavlja za kraj. Međutim, upravo način odlaganja stvari može značajno uticati na to koliko će kupatilo delovati uredno, funkcionalno i prostrano.

Savremeni trendovi u enterijeru sve više favorizuju diskretna rešenja koja omogućavaju maksimalno iskorišćenje prostora bez stvaranja vizuelnog nereda. Dizajneri zato preporučuju nekoliko praktičnih ideja koje mogu potpuno promeniti izgled kupatila.

1. Ogledalo koje krije ormarić

Jedno od najpraktičnijih rešenja jeste ugradni ormarić smešten iza ogledala. Osim što štedi prostor, omogućava da kozmetika, lekovi i sitni predmeti budu organizovani i lako dostupni.

Za razliku od klasičnih visećih ormarića, modeli ugrađeni u zid deluju elegantnije i ne opterećuju prostor. Kupatilo zbog toga izgleda urednije i vizuelno veće.

2. Iskoristite niše i udubljenja u zidovima

Čak i najmanje niše mogu postati korisne police za odlaganje peškira, kozmetike ili dekorativnih detalja.

Osim što povećavaju funkcionalnost, niše unose dodatnu dubinu u enterijer i ostavljaju utisak pažljivo osmišljenog prostora. Upravo zbog toga sve češće se koriste u modernim kupatilima.

3. Ne zanemarujte prostor iznad WC šolje

Jedan od najčešće neiskorišćenih delova kupatila nalazi se upravo iznad WC šolje.

Diskretne police ili ugradni ormarići na ovom mestu mogu poslužiti za odlaganje rezervnih peškira, toalet papira, kozmetike i drugih sitnica. Na taj način oslobađa se prostor u ostatku kupatila, a prostorija ostaje uredna i organizovana.

4. Iskoristite podnožje ormarića

Donji deo kupatilskog nameštaja često ostaje neiskorišćen, iako može predstavljati dragocen prostor za skladištenje.

Plitke fioke skrivene u podnožju idealne su za odlaganje rezervnih proizvoda za higijenu, pribora za kosu ili sredstava za čišćenje. Pošto nisu uočljive na prvi pogled, doprinose urednijem izgledu enterijera.

5. Ormarići u boji zidova

Za moderan i minimalistički izgled dizajneri preporučuju da ormarići budu u istoj nijansi kao zidovi.

Kada se boje savršeno uklope, granice između elemenata postaju gotovo neprimetne, pa prostor deluje veće i skladnije. Ovaj trik posebno je koristan u manjim kupatilima gde svaki detalj utiče na ukupan utisak.

Mali detalji prave veliku razliku

Pametno planirana mesta za odlaganje mogu potpuno promeniti funkcionalnost kupatila bez velikih građevinskih radova. Kombinacijom skrivenih ormarića, niša i dobro iskorišćenih površina moguće je dobiti više prostora, bolju organizaciju i elegantniji izgled enterijera.

Upravo zato dizajneri ističu da organizacija prostora ne bi trebalo da bude poslednja stavka pri uređenju kupatila, već jedan od najvažnijih koraka u stvaranju praktičnog i prijatnog doma.