Ova softverska nadogradnja osmišljena je sa ciljem da pruži transparentniji uvid u načine na koje instalirani programi prate vaše kretanje u pozadini.

Nova opcija je dizajnirana tako da prikaže uočljivu plavu tačku na ekranu u svakom trenutku kada neka aplikacija pokuša da povuče GPS podatke. Ipak, reakcije prvih testera su podeljene, a u nastavku otkrivamo kako sistem funkioniše i koje probleme sa sobom donosi.

Kako funkcioniše plavi indikator lokacije na Androidu?

Novi vizuelni indikator omogućava brzu proveru i trenutnu detekciju skrivenih procesa.

Detekcija u realnom vremenu: Pritiskom na plavu tačku trenutno se otvara prozor sa detaljnim informacijama i tačnim imenom aplikacije koja u tom sekundu koristi lokaciju.

Lakše lociranje skrivenog softvera: Olakšano je prepoznavanje pozadinskih aplikacija koje prikupljaju podatke o kretanju bez jasnog znanja korisnika.

Dok je mapama i navigacijama pristup lokaciji neophodan za rad, veliki broj drugih programa (poput igrica ili filtera za slike) ove podatke prikuplja tajno. Nova funkcija bi trebalo da stane na put takvoj praksi.

Integracija sa postojećim sistemom zaštite privatnosti

Nova plava tačka se direktno pridružuje već postojećim i dobro poznatim indikatorima privatnosti na modernim operativnim sistemima.

Kao što je već poznato, jarko zelena tačka na ekranu označava da je kamera telefona u tom trenutku aktivna, dok narandžasta boja jasno pokazuje da neka aplikacija koristi mikrofon. Integracijom ovog trećeg, plavog elementa za lokaciju, Google želi da zaokruži celinu i pruži maksimalnu zaštitu od neželjenog digitalnog špijuniranja.

Apple kao uzor: Sličan sistem vizuelnih indikatora već godinama uspešno funkcioniše unutar iOS ekosistema. Uvođenjem ove funkcije, Google praktično usvaja standarde koje je Apple odavno postavio, smanjujući bezbednosni jaz između Android i iPhone uređaja.

Zamor od obaveštenja (Alert Fatigue): Najveća mana nove funkcije

Iako je ideja o privatnosti odlično prihvaćena, nova funkcija je izazvala pritužbe među prvim testerima na svetskim tehnološkim forumima. Glavni problem je prevelika učestalost pojavljivanja plave tačke.

Sistem se prečesto aktivira zbog aplikacija kojima su korisnici ranije dali trajnu dozvolu, ali i zbog rutinskih sistemskih usluga, kao što su:

Automatsko osvežavanje vremenske prognoze

Automatska promena vremenske zone u pozadini

Stručnjaci upozoravaju da bi preveliki broj obaveštenja mogao da izazove kontraefekat poznat kao alert fatigue (zamor od alarma). Korisnici, preplavljeni stalnim upozorenjima, mogli bi potpuno da ignorišu ove važne bezbednosne signale.

Kada nova funkcija stiže na Android telefone?

Ova bezbednosna opcija projektovana je kao zvanični deo operativnog sistema Android 17. Međutim, pojedini korisnici širom sveta već primećuju plavu tačku na svojim uređajima koji pokreću trenutno aktuelne verzije softvera. To ukazuje na to da Google vrši postepena testiranja i aktivira opciju putem serverskih ažuriranja za odabrane modele.

Saveti: Kako već sada možete upravljati dozvolama za lokaciju?

Dok plava tačka ne postane globalno dostupna na svim Android telefonima, stručnjaci savetuju da sami preduzmete preventivne korake:

Idite u Podešavanja (Settings) vašeg telefona. Otvorite meni Privatnost i bezbednost -> Upravljač dozvolama (Permission Manager). Izaberite stavku Lokacija i ručno ukinite pristup za sve igre, modne aplikacije ili editore slika kojima ti podaci nisu potrebni za rad.

Na ovaj način ćete preventivno zaštititi svoje podatke o kretanju, produžiti životni vek baterije i smanjiti prečesto pojavljivanje budućih indikatora na ekranu.