Mnogi odmah pomisle da najviše podataka troše YouTube ili Netflix, ali stručnjaci tvrde da pravi problem često dolazi od opcija koje većina korisnika ni ne proverava.

Automatsko ažuriranje aplikacija

Jedan od najvećih skrivenih potrošača interneta jeste automatsko ažuriranje aplikacija.

Telefon često samostalno preuzima nove verzije aplikacija čim postanu dostupne, čak i dok koristite mobilnu mrežu.

Posebno mnogo podataka mogu potrošiti:

društvene mreže

igrice

veće aplikacije sa čestim ažuriranjima

Stručnjaci savetuju da uključite opciju ažuriranja samo preko Wi-Fi mreže.

Na Google Android uređajima to se podešava preko Google Play Store, dok se na Apple uređajima opcija nalazi u podešavanjima App Store.

Automatsko čuvanje fotografija i video-snimaka

Veliki broj korisnika ne primećuje da telefon automatski šalje fotografije i video-snimke na cloud servise poput:

Google Photos

iCloud

Ako je uključeno korišćenje mobilnih podataka za bekap, svaka nova fotografija odmah troši internet.

Rešenje je jednostavno — u podešavanjima isključite otpremanje preko mobilne mreže i sačekajte Wi-Fi konekciju.

Sinhronizacija aplikacija u pozadini

Mnoge aplikacije rade čak i kada ih ne koristite aktivno.

Aplikacije za:

mejl

kalendar

društvene mreže

obaveštenja

stalno proveravaju nove podatke i održavaju vezu sa serverima.

To znači da telefon troši internet tokom celog dana, čak i dok stoji zaključan.

Ovu opciju moguće je ograničiti ili potpuno isključiti kroz podešavanja sinhronizacije naloga.

Lokacija telefona i GPS

Još jedan skriveni potrošač mobilnih podataka jeste lokacija telefona.

Aplikacije poput:

Google Maps

vremenskih prognoza

društvenih mreža

mogu neprekidno pratiti gde se nalazite.

Pored potrošnje baterije, ove funkcije koriste i mobilni internet za ažuriranje podataka o lokaciji.

Stručnjaci preporučuju da dozvolite pristup lokaciji samo dok koristite određenu aplikaciju.

Male promene mogu sačuvati mnogo interneta

Uz nekoliko jednostavnih promena u podešavanjima moguće je značajno smanjiti potrošnju mobilnog interneta i izbeći neprijatna iznenađenja kada paket podataka nestane mnogo ranije nego što ste očekivali.

Mnogi korisnici tek nakon provere statistike potrošnje shvate koliko interneta zapravo odlazi na funkcije koje rade potpuno neprimetno u pozadini.