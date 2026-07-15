Maja Marinković napravila je neviđeni haos u rijalitiju Elita 9 nakon burnog raskida sa Asminom Durdžićem.
Nakon što je lomila stakla na imanju i potpuno demolirala hotel, starleta je doživela pomračenje uma.
Tenzija je dostigla vrhunac kada je Maja počela da vrišti na sav glas, a Asmin je ni tada nije štedeo, već ju je obasipao uvredama.
- Nije mi dobro. Daj mi malo vode, molim te - rekla je Marinkovićeva članu obezbeđenja koji je pokušavao da je smiri.
- Klošarko narkomanska - odbrusi joj je Asmin.
- Ko je narkomanka?! - pitala je Maja besno, a on joj je žestoko odbrusio.
- Jedva čekam da te više ne gledam.
"Vodi ku*vu napolje"
Nova tura haosa usledila je kada je Asmin uvredio svoju izabrnicu, a detalje možete pogledati u snimku.
- Sad ćeš da vidiš šta te čeka - zapretila je Maja.
- Vodi ku*vu napolje - odbrusio je on.
- Zašto me vređaš? - istakla je Maja kroz suze, te briznula u plač.
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