Maja Marinković napravila je neviđeni haos u rijalitiju Elita 9 nakon burnog raskida sa Asminom Durdžićem.

Nakon što je lomila stakla na imanju i potpuno demolirala hotel, starleta je doživela pomračenje uma.

Tenzija je dostigla vrhunac kada je Maja počela da vrišti na sav glas, a Asmin je ni tada nije štedeo, već ju je obasipao uvredama.

- Nije mi dobro. Daj mi malo vode, molim te - rekla je Marinkovićeva članu obezbeđenja koji je pokušavao da je smiri.

- Klošarko narkomanska - odbrusi joj je Asmin.

- Ko je narkomanka?! - pitala je Maja besno, a on joj je žestoko odbrusio.

- Jedva čekam da te više ne gledam.

"Vodi ku*vu napolje"

Nova tura haosa usledila je kada je Asmin uvredio svoju izabrnicu, a detalje možete pogledati u snimku.

- Sad ćeš da vidiš šta te čeka - zapretila je Maja.

- Vodi ku*vu napolje - odbrusio je on.

- Zašto me vređaš? - istakla je Maja kroz suze, te briznula u plač.

BONUS VIDEO: