„Poverljivi spiskovi komponenti i dobavljača, kao i fotografije budućih modela "ajfon 18 Pro" (Apple iPhone 18 Pro), nalaze se među fajlovima koje je na dark vebu objavila grupa hakera koja se bavi iznudom, nakon što je ukrala podatke od indijskog dobavljača Tata Electronics“, navodi Rojters, prenosi ruska agencija RIA.

Tata Electronics isporučuje komponente i učestvuje u sklapanju iPhone uređaja. Kompanija postaje jedan od najvažnijih proizvodnih partnera Epla van Kine, ističe Reuters.

Agencija je ranije izvestila da je nakon ovog curenja na dark vebu objavljeno više od 200.000 fajlova, među kojima su dokumenti sa navodnim tehničkim crtežima komponenti starijih modela iPhone-a, kao i pojedinih delova za Tesla vozila. Među objavljenim dokumentima našli su se i materijali kompanija Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) i Qualcomm, koje proizvode komponente koje se koriste u iPhone uređajima.

„Epl ovu dokumentaciju smatra poverljivom i zabrinut je zbog njenog širenja na dark vebu, jer se odnosi na modele koji još nisu predstavljeni“, navodi Reuters.

Prema pisanju agencije, ovo curenje podataka može ugroziti pažljivo organizovan sistem proizvodnje ajfon uređaja, koji Epl realizuje uz pomoć velikog broja dobavljača širom sveta. Takođe bi moglo da naruši odnose između Epla i kompanije Tata, s obzirom na to da Epl strogo čuva detalje svojih ugovora sa dobavljačima.

Predstavljanje modela ajfon 18 Pro i ajfon 18 Pro Max očekuje se u septembru.

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