Ovaj potez potvrđuje spekulacije da ByteDance želi da pretvori TikTok u "sve u jedan" aplikaciju, gde korisnici mogu da gledaju video-snimke, ali i da obavljaju direktne razgovore sa prijateljima.

Kako će funkcionisati glasovni poziv na TikToku?

Trenutno dostupni podaci iz test faza ukazuju na to da nova funkcija radi veoma slično kao i kod drugih aplikacija za četovanje. Korisnici će moći da uspostave audio poziv direktno iz privatnog razgovora (DM), ali uz jedno važno bezbednosno ograničenje:

Važno pravilo privatnosti: Pozive će moći da uspostave samo korisnici koji se međusobno prate i imaju zvaničan status prijatelja na platformi. Na ovaj način TikTok želi da spreči neželjene pozive od strane nepoznatih profila.

Pored toga, u podešavanjima privatnosti već je primećena nova opcija koja omogućava potpuno isključivanje poziva na TikToku, što korisnicima daje punu kontrolu nad obaveštenjima i privatnošću.

Prirodan nastavak razvoja i uvođenje novih aktivnosti

Ovaj potez giganta uopšte nije iznenađenje, jer kompanija već godinama postepeno proširuje mogućnosti svog sistema za direktno dopisivanje. Nakon što su uvedene glasovne poruke (glasovne beleške), kao i opcija slanja fotografija i video-snimaka kroz privatne razgovore, uvođenje audio poziva je sasvim logičan korak.

Šira strategija zadržavanja korisnika

Dodavanje ove funkcije deo je globalne strategije kompanije da korisnicima omogući što više aktivnosti bez napuštanja aplikacije. U poslednje vreme na TikTok su stigle opcije kao što su:

Grupni četovi (razgovori sa više ljudi odjednom)

Funkcija održavanja niza poruka (streak)

Kanali za emitovanje sadržaja (broadcast channels)

Različite interaktivne nalepnice i opcije u razgovorima

Zahvaljujući ovim inovacijama, TikTok sve više podseća na Instagram i Snapchat, koji već godinama nude audio i video komunikaciju unutar svojih platformi.

Iako iz kompanije ByteDance još uvek nema zvanične potvrde o tačnom datumu lansiranja, dosadašnji testovi nagoveštavaju da bi globalno uvođenje glasovnih poziva moglo da usledi u veoma skorom periodu.