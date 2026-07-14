Prema rečima astrologa Helene Hator, Neptun će u narednih pet meseci razotkriti laži i tajne koje su od vas bile skrivane.

Iako ono što saznate možda neće biti lako da prihvatite, moglo bi da vam promeni život nabolje – pod uslovom da budete spremni da se suočite sa istinom.

Ovan

Kod vas, Ovnovi, najveća obmana dolazila je od vas samih. Do 12. decembra bićete primorani da iskreno pogledate sebe i priznate ono što ste dugo potiskivali.

Možda ćete se iznenaditi kada shvatite koliko potencijala zapravo posedujete. „Otkrivate svoje talente i konačno ćete ih pokazati svetu“, kaže Helena Hator.

Ovaj period pomoći će vam da steknete više samopouzdanja i jasnije sagledate svoj životni put. Do tada negujte svoju kreativnost i budite autentični – upravo će vas to odvesti tamo gde želite.

Jarac

Jarčevi će u narednim mesecima shvatiti da su propustili važnu priliku.

Međutim, cilj ovog saznanja nije da vas ispuni kajanjem, već da vas podstakne da više ne dozvolite da vam nove šanse promaknu.

Retrogradni Neptun posebno utiče na vaš dom i porodični život. Mnogi će poželeti da urede životni prostor ili čak razmisle o preseljenju. Istovremeno, može se pojaviti i neočekivana finansijska prilika. Ipak, budite oprezni kome verujete. „Možda ćete otkriti i da su vam pojedini članovi porodice govorili neistine i da je vreme da stvari postavite na svoje mesto“, upozorava astrolog.

Rak

Rakovi će tokom ovog perioda jasno videti ko ih je obmanjivao na poslu i zbog čega su do sada sami sebi uskraćivali poslovne prilike.

„Neptun vam pokazuje gde ste sputavali sopstveni napredak. Istovremeno donosi ideje koje mogu potpuno promeniti vašu finansijsku situaciju“, objašnjava Hator.

Do decembra imate odlične šanse za napredovanje u karijeri, ali samo ako se usudite da napravite odlučne poteze. Tražite povišicu, prijavite se za posao iz snova ili prihvatite izazov koji vas plaši. Zvezde vam trenutno idu naruku, a narednih pet meseci mogli biste da ostvarite značajan finansijski napredak.

Vaga

Vagama će retrogradni Neptun promeniti pogled na budućnost.

Istina koju ćete otkriti mogla bi potpuno da promeni vaše profesionalne planove i dugoročne ciljeve. Istovremeno ćete jasnije videti ko vam je pravi prijatelj, a ko se samo pretvarao da vas podržava.

„Shvatićete koliko zajednica može da vam pruži, ali i ko nije iskren prema vama i koga je vreme da udaljite iz svog života“, kaže astrolog.

Ako vas neka osoba – bilo prijatelj ili partner – već duže vreme sputava i crpi vam energiju, došlo je vreme da presečete taj odnos. To neće biti lako, ali upravo nakon tog koraka otvoriće vam se prostor za lični razvoj, uspeh i mir, piše Your tango.