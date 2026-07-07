Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će Vašington ukinuti sankcije Turskoj i da će uskoro doneti odluku o mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Ankari.

Kako prenosi Reuters, Tramp je ovu poruku uputio tokom sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom na samitu NATO u Ankari.

„Ukinućemo sankcije“

Odgovarajući na pitanje novinara o američkim sankcijama uvedenim Turskoj na osnovu zakona CAATSA, Tramp je kratko rekao:

- Ukinućemo sankcije.

Govoreći o mogućoj prodaji borbenih aviona pete generacije F-35, američki predsednik dodao je:

- To je odluka koju ćemo doneti.

Mogući zaokret u odnosima Vašingtona i Ankare

Američke sankcije uvedene su Turskoj 2020. godine nakon što je Ankara kupila ruski protivvazdušni sistem S-400.

Istovremeno, Turska je isključena iz programa razvoja i nabavke borbenih aviona F-35, što je dovelo do ozbiljnog zahlađenja odnosa između dve saveznice u NATO.

Za Ankaru bi eventualni povratak u program F-35 imao veliki vojni i politički značaj. Turske vlasti godinama tvrde da je zemlja nepravedno isključena iz projekta u koji je prethodno ulagao i turski odbrambeni sektor.

Ipak, kako navodi Reuters, konačan dogovor još nije izvestan, jer postoje pravne prepreke, ali i protivljenje dela američkog Kongresa koji smatra da pitanje ruskog sistema S-400 nije u potpunosti rešeno.

Tokom sastanka Tramp i Erdogan razgovarali su i o unapređenju trgovinske saradnje između dve zemlje.

Američki predsednik je tom prilikom ponovio da ima dobre lične odnose sa Erdoganom i izrazio želju za daljim jačanjem partnerstva između Vašingtona i Ankare.

Izvor: Reuters